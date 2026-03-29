Ploi torențiale în Giurgiu. Câteva curți au fost inundate

Câteva gospodării din Giurgiu au fost inundate în urma ploilor torențiale din noaptea de sâmbătă spre duminică. Pompierii au intervenit la fața locului.
sursa foto: ISU Giurgiu
Petru Mazilu
29 mart. 2026, 08:17, Social

ISU Giurgiu anunță că din cauza precipitații abundente, în județ s-au înregistrat două situații de urgență care au necesitat intervenția pompierilor militari.

„În localitățile Stejaru (comuna Singureni) și Podu Doamnei (comuna Clejani), echipajele operative au acționat pentru evacuarea apei acumulate în gospodării, fiind prevenită pătrunderea acesteia în locuințe. Intervențiile au fost asigurate de pompierii din cadrul subunităților de la Călugăreni, Roata de Jos și Bolintin Deal. La Stejaru, apa s-a acumulat într-o curte pe o suprafață de aproximativ 400 mp, cu o adâncime în unele locuri de 40-50 cm, iar la Podu Doamnei, pe o suprafață de circa 500 mp”, a transmis ISU.

Pompierii au rămas în stare de alertă și monitorizează în permanență situația din zonele unde se pot produce inundații.

Județul Giurgiu se află sub incidența unui cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabil până luni dimineață, la ora 10:00.

