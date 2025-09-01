Poliţia din Berlin investighează un ofiţer care a lovit o activistă irlandeză la un protest

Conform The Guardian, poliţia din Berlin a deschis o anchetă internă după apariţia unor înregistrări video în care o activistă irlandeză, Kitty O’Brien, era lovită în faţă de un ofiţer şi apoi târâtă dintr-o manifestaţie pro-palestiniană organizată joi, în cartierul Mitte al capitalei germane.

În imagini, activistul, care foloseşte pronume non-binare, apare cu faţa însângerată.

Presa locală a relatat şi despre o posibilă fractură la braţ, informaţie care nu a fost confirmată oficial.

Poliţia germană a transmis că ofiţerul a fost identificat şi este anchetat pentru suspiciunea de vătămare corporală în timpul serviciului.

„Verificăm dacă intervenţia a fost proporţională,” a declarat un purtător de cuvânt.

În paralel, O’Brien este investigat pentru insultă şi opunere de rezistenţă faţă de forţele de ordine.

Ministerul irlandez de externe a anunţat că ambasadorul Irlandei la Berlin, Maeve Collins, şi alţi oficiali au transmis „îngrijorarea” guvernului german.

În Irlanda, cazul a provocat proteste în faţa ambasadei Germaniei din Dublin.

Zoë Lawlor, preşedinta campaniei Ireland Palestine Solidarity, a declarat că imaginile arată „două agresiuni violente” şi a cerut o reacţie fermă din partea guvernului de la Dublin.