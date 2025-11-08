POLITICO: România și Bulgaria se grăbesc să protejeze rafinăriile rusești în contextul sancțiunilor iminente ale lui Trump

Decizia Washingtonului de a pune pe lista neagră companiile Lukoil și Rosneft a aruncat în haos statele UE unde sunt prezente cele două mari companii petroliere rusești, acestea încercând acum să prevină întreruperi ale aprovizionării cu combustibil înainte de data de 21 noiembrie, când sancțiunile vor deveni active.

Vineri, parlamentarii bulgari au aprobat un nou proiect de lege care permite guvernului să numească un administrator pentru uriașa rafinărie Burgas, deținută de Lukoil, oferindu-i acestuia puteri extinse de a prelua controlul operațional al facilității, de a aproba vânzarea acesteia și, dacă este necesar, de a o naționaliza. În paralel, Sofia caută să obțină o derogare de la sancțiuni, scrie Politico.

România, unde Lukoil deține rafinăria Petrotel, nu a luat încă o decizie oficială

Totuși, România analizează posibilitatea de a cere o „prelungire a termenului” pentru aplicarea sancțiunilor, în timp ce elaborează propriul plan de răspuns, a declarat un înalt oficial guvernamental, sub protecția anonimatului.

Naționalizarea este văzută ca o „ultimă soluție”, a adăugat acesta.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat pentru Politico că România este „pregătită” din punct de vedere operațional pentru orice scenariu. Planul guvernului urmărește „menținerea activității economice din România, dar și oprirea finanțării Federației Ruse”, a precizat el.

Eforturile de a găsi noi proprietari pentru rafinării au fost și mai mult puse sub semnul întrebării după ce, joi, compania elvețiană de trading Gunvor și-a retras oferta de a cumpăra activele internaționale ale Lukoil, în urma unei reacții dure a Trezoreriei SUA față de propunerea de vânzare.

Noile măsuri afectează și alte state membre UE

Germania a obținut o derogare de șase luni pentru rafinăria Schwedt, deținută de Rosneft, aflată sub control guvernamental încă din 2022. Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a mers vineri la Washington pentru a obține o scutire de la sancțiuni privind importurile de petrol rusesc prin conducte pentru Ungaria și Slovacia vecină.

Sancțiunile apar pe fondul creșterii frustrării președintelui Donald Trump față de blocajul în eforturile de a obține o încetare a focului în Ucraina. Și Uniunea Europeană și-a intensificat în ultimele luni campania de a elimina dependența rămasă față de energia provenită din Rusia.

Teoretic, obținerea unor derogări sau numirea unui administrator de stat pentru rafinării nu ar trebui să fie o problemă.

Totuși, în cel mai rău scenariu, în care rafinăriile își opresc activitatea, consecințele ar fi foarte diferite pentru cele două țări.

În Bulgaria, unde rafinăria deținută de ruși asigură până la 80% din necesarul de combustibil al țării, oprirea ar lăsa Sofia fără provizii „până la sfârșitul anului”, a explicat Martin Vladimirov, analist principal la Centrul pentru Studiul Democrației.

În România, rafinăria Petrotel furnizează aproximativ „20% din combustibilul național”, potrivit Anei Otilia Nuțu, analist energetic la Expert Forum. În acest caz, o oprire ar duce la „câteva luni” de creșteri moderate ale prețurilor, a spus ea, în timp ce țara caută surse alternative de import.

Totuși, o închidere ar putea afecta exporturile către Republica Moldova, a adăugat ea. „Iar dacă Moldova va fi lovită puternic, Rusia va profita imediat de asta pentru o nouă uriașă lovitură de imagine,” a avertizat Nuțu.