Polonia își închide spațiul aerian temporar, în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, care au durat mai mult de 12 ore

Raportările tot mai dese ale țărilor NATO privind prezența dronelor și a altor incursiuni în spațiile lor aeriene determină Polonia să decidă închiderea spațiului său aerian și dezorientarea avioanelor, relatează Politico.

Această țară închide temporar o parte din spațiul său aerian și trimite în misiune avioane de vânătoare, după un atac rusesc asupra Ucrainei, despre care președintele Zelensky a spus că a durat mai mult de 12 ore.

Sistemele de recnuoaștere radar poloneze au fost plasate la cel mai înalt nivel de alertă.

Spațiul aerian din sud-estul Poloniei a fost temporar închis

„Forțele aeriene poloneze și aliate au încetat operațiunile în spațiul polonez aerian în urma încetării atacurilor aeriene rusești de rază lungă de acțiune împotriva Ucrainei. Vă mulțumim pentru sprijin”, a scris pe X Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, de dimineață pe X.

Avioanele NATO au patrulat cerul până la încheierea asaltului.

„Suntem încântați să vă informăm că nu au fost observate încălcări ale spațiului aerian polonez”, a adăugat armata în mesaj.

Spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow (sud-estul Poloniei) a fost temporar închis.

Informații de context

Închiderile temporare ale spațiului aerian devin din ce în ce mai frecvente, pe măsură ce mai multe țări NATO raportează drone și alte activități.

Trei drone au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei la începutul acestei luni.

Danemarca a raportat noi drone deasupra siturilor sale de apărare vineri și sâmbătă, după ce valul de activitate a dronelor a închis temporar aeroporturi daneze importante.

În atacul rusesc de duminică dimineața au fost incluse 500 de drone de atac și peste 40 de rachete, inclusive drone ruso-iraniene Shahed, potrivit lui Zelenski.

Zeci de persoane au fost rănite în atacuri. Printre morți se numără și o fetiță de 12 ani, a spus acesta.

„Atacul masiv rusesc asupra Ucrainei a durat mai mult de 12 ore. Atacuri brutale, teroare deliberate și țintită împotriva orașelor obișnuite”, a spus Zelenski.

Peste 15 locații din capitală au fost avariate, inclusive clădiri rezidențiale cu mai multe etaje, „în special districtul Solomensky”, a declarant Timur Tkachenko, șeful amdinistrației militare de la Kiev într-o postare pe Telegram.

Lavrov: „Rusia nu are nicio intenție de a ataca UE sau NATO”

Atacurile au avut loc la câteva ore după declarațiile lui Zelenski, potrivit cărora președintele rus nu se va opri în relația cu Ucraina.

„Putin nu va aștepta să termine războiul din Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde”, a spus Zelenski.

Pe de altă parte, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus, la Adunarea Generală a Națiunilor Unite că Rusia nu are nicio intenție de a ataca UE sau NATO, dar că va răspunde „decisive” la orice agresiune împotriva Rusiei.