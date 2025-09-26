Polonia menține protecția pentru refugiații ucraineni, dar taie unele beneficii

Decizia vine după ce a respins prima versiune în august, cerând reducerea beneficiilor.

Polonia găzduiește peste un milion de refugiați ucraineni – în mare parte femei și copii – de la invazia rusă din februarie 2022. Comunitatea ucraineană și angajatorii polonezi și-au exprimat îngrijorarea că ar putea pierde forță de muncă valoroasă, conform AFP.

Noua lege vizează „eliminarea abuzurilor legate de plata prestațiilor familiale”, în special pentru cetățenii ucraineni care nu locuiesc efectiv în Polonia.

De asemenea, abordează „problema reședinței refugiaților de război” în țară.

Varșovia rămâne un aliat ferm al Kievului și principala țară de tranzit pentru armele occidentale și ajutorul umanitar către Ucraina.