Polonia se va concentra pe planul de apărare al UE, dar se alătură și grupurilor de lucru pe alte mecanisme de finanțare

Polonia acordă prioritate unui program de finanțare a apărării din partea Uniunii Europene, dar face parte și din grupuri de lucru tehnice care explorează alte mecanisme de finanțare, a declarat marți ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski.
Polonia se va concentra pe planul de apărare al UE, dar se alătură și grupurilor de lucru pe alte mecanisme de finanțare
Sursa foto: Pexels
Laurentiu Marinov
25 mart. 2026, 01:00, Știri externe

Domanski a declarat că schema Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE) a UE oferă finanțare ieftină și este esențială pentru securitatea Poloniei în fața amenințării din partea Rusiei, potrivit Reuters.

„În acest moment, ne concentrăm pe programul SAFE – este prioritatea noastră”, a declarat Domanski în marja unei vizite la Londra. „Sunt aproape 44 de miliarde de euro disponibili pentru noi imediat.”

Întrebat despre alte eforturi de finanțare a apărării, cum ar fi inițiativa Marii Britanii, Finlandei și Olandei de a colabora în domeniul finanțării și achizițiilor publice în domeniul apărării, Domanski a declarat că Polonia este implicată în grupuri de lucru la nivel tehnic. „Și noi participăm la discuții”, a spus el.

Țările se străduiesc să intensifice finanțarea și achizițiile publice în domeniul apărării, pe măsură ce amenințările la adresa securității și conflictele se intensifică la nivel mondial, războiul Rusiei din Ucraina fiind în al patrulea an, iar conflictul din Orientul Mijlociu dă puține semne de atenuare.

Polonia, interesată și de alte mecanisme

Impulsul Regatul Unit-Finlanda-Țările de Jos, denumit de Domanski Mecanismul Multilateral de Apărare, este una dintre numeroasele inițiative concurente care vizează canalizarea mai multor fonduri private către națiunile care se reînarmează.

Canada a condus recent o campanie pentru înființarea unei noi bănci multilaterale de apărare – Banca de Apărare, Securitate și Reziliență sau DSRB – ca parte a efortului prim-ministrului Mark Carney de a consolida cooperarea dintre membrii NATO și alți aliați.

„Inițial, comparând cele două, am considerat acest MDM mult mai interesant”, a spus Domanski, refuzând să detalieze.

