Pompierii români intervin pentru stingerea unui incendiu din sud-estul Atenei

Potrivit IGSU, incendiul are loc într-o zonă industrială cu numeroase depozite, fiind alimentat de vegetaţia din jur.

Având în vedere degajările mari de fum, pentru protecţia populaţiei aflată în apropiere, autorităţile elene au emis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului de cell broadcast.

Pompierii români intervin cu două autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de 4.000 de litri, o autospecială de 10.000 de litri, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o autospecială de suport radio. Totodată, la caz va ajunge şi autocisterna de 30.000 de litri.

În sprijinul echipajelor care intervin la faţa locului, vor interveni şi pompierii francezi, dislocaţi în Grecia.

Misiunea presupune şi protejarea unei staţii de carburanţi care este înconjurată de incendiu. La faţa locului intervin şi mijloace aeriene.