Prima pagină » Social » Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală

Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală

Un incendiu puternic, ce se manifestă cu flacără şi degajări mari de fum, a izbucnit, miercuri, la acoperişul unor locuinţe de pe strada Mureşeni, din Capitală.
O tânără din Capitală a furat o bicicletă, apoi s-a întors să fure şi cuptorul de pizza
O tânără din Capitală a furat o bicicletă, apoi s-a întors să fure şi cuptorul de pizza
Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu | Mașini luate de apă în Constanța / Mesajul lui Raed Arafat
Efectele ciclonului care a lovit România: Case inundate și copaci căzuți în București, Ilfov și Giurgiu | Mașini luate de apă în Constanța / Mesajul lui Raed Arafat
Intervenție de ultim moment: O bătrână salvată din calea apelor la Siliștea
Intervenție de ultim moment: O bătrână salvată din calea apelor la Siliștea
Constanţa: Localitatea Siliştea este izolată din cauza inundaţiilor / Pompierii intervin pentru evacuare
Constanţa: Localitatea Siliştea este izolată din cauza inundaţiilor / Pompierii intervin pentru evacuare
Cristela Georgescu, mesaj de susținere pentru soțul său: „Aceasta suferință nu o dorim nici eu, nici Călin celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat”
Cristela Georgescu, mesaj de susținere pentru soțul său: „Aceasta suferință nu o dorim nici eu, nici Călin celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat”
Laura Buciu
08 oct. 2025, 13:44, Social

UPDATE:

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp, fiind afectate patru locuinţe şi o anexă.

Ştire iniţială:

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureşeni din Capitală.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la acoperişul mai multor locuinţe, existând pericolul de extindere şi la alte construcţii învecinate.

A fost evacuată o persoană şi este în grijă echipajelor SMURD.

Pompierii din cadrul ISU Bucureşti – Ilfov intervin cu 10 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori şi două ambulanţe SMURD.