Incendiu cu flacără şi degajări mari de fum la acoperişul unor locuinţe din Capitală

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp, fiind afectate patru locuinţe şi o anexă.
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureşeni din Capitală.
Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la acoperişul mai multor locuinţe, existând pericolul de extindere şi la alte construcţii învecinate.
A fost evacuată o persoană şi este în grijă echipajelor SMURD.
Pompierii din cadrul ISU Bucureşti – Ilfov intervin cu 10 autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori şi două ambulanţe SMURD.