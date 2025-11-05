Posibil atentat în Franța: Mai mulți pietoni, loviți de o mașină / În momentul arestării, atacatorul a strigat „Allah Akbar”

Un bărbat a fost arestat miercuri dimineață în Saint-Pierre-d’Oléron, pe insula din Charente-Maritime, după ce a lovit cu mașina mai mulți pietoni, a aflat Le Figaro de la Jandarmerie.

În jurul orei 8:45, „au fost raportate mai multe accidente rutiere”. Acestea implică „un singur suspect aflat într-un vehicul” care a fost arestat. Acțiunile sale par să fi fost „deliberate”, potrivit unei surse apropiate anchetei.

„În momentul arestării, el a strigat ′Allah Akbar′. Cu toate acestea, motivul nu este confirmat și ancheta va trebui să îl stabilească”, a declarat Procurorul republican din orașul La Rochelle, Arnaud Laraize.

Anchetatorii francezi au deschis un dosar pentru tentativă de omor, care a fost încredințat secției de poliție din Poitiers, dar și al și brigăzilor de cercetări din Rochefort și La Rochelle. Parchetul național antiterorist nu s-a ocupat de caz în această etapă.

Mai mulți pietoni și un biciclist au fost loviți de mașină.

În total, aproximativ zece persoane au fost afectate. Cinci victime au fost rănite, trei dintre acestea fiind în stare gravă.