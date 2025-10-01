Prima pagină » Știri externe » Posibile acte de sabotaj rusești în Polonia sub steag fals. Kremlinul neagă și susține că Ucraina pregătește același lucru

Posibile acte de sabotaj rusești în Polonia sub steag fals. Kremlinul neagă și susține că Ucraina pregătește același lucru

Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj ale forțelor speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
01 oct. 2025, 12:08, Știri externe

Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a afirmat nefondat pe 30 septembrie că Ucraina se pregătește să comită un atac sub steag fals împotriva infrastructurii critice poloneze pentru a implica Rusia și Belarus. Spionajul rusesc a susținut că Direcția Principală de Informații Militare (GUR) a Ucrainei și serviciile de informații poloneze vor desfășura în Polonia un grup de sabotaj și recunoaștere format din cetățeni ruși și belaruși din Legiunea pro-ucraineană Libertatea Rusiei (LSR) și Regimentul Kastuś Kalinoŭski.

SVR a susținut că trupele se vor da drept membri ai personalului din trupele speciale Spetsnaz rus și belarus la o conferință de presă după ce forțele de securitate poloneze îi vor captura și că trupele pro-ucrainene vor da vina pe Rusia și Belarus pentru incident.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei a susținut, de asemenea, că Ucraina ar putea efectua simultan un „atac” asupra infrastructurii critice din Polonia pentru a „intensifica protestele publice”. SVR a susținut că Ucraina încearcă să profite de recentele incursiuni ale dronelor în spațiul aerian NATO pentru a inflama sentimentul anti-rus în Polonia, a accelera escaladarea războiului și a incita țările europene să intervină în război în numele Ucrainei.

Este posibil ca puterea de la Kremlin să fi ordonat SVR să publice această declarație pentru a se sustrage responsabilității pentru o posibilă viitoare operațiune de sabotaj rusă și belarusă împotriva Poloniei.