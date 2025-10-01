Serviciul de Informații Externe (SVR) al Rusiei a afirmat nefondat pe 30 septembrie că Ucraina se pregătește să comită un atac sub steag fals împotriva infrastructurii critice poloneze pentru a implica Rusia și Belarus. Spionajul rusesc a susținut că Direcția Principală de Informații Militare (GUR) a Ucrainei și serviciile de informații poloneze vor desfășura în Polonia un grup de sabotaj și recunoaștere format din cetățeni ruși și belaruși din Legiunea pro-ucraineană Libertatea Rusiei (LSR) și Regimentul Kastuś Kalinoŭski.

SVR a susținut că trupele se vor da drept membri ai personalului din trupele speciale Spetsnaz rus și belarus la o conferință de presă după ce forțele de securitate poloneze îi vor captura și că trupele pro-ucrainene vor da vina pe Rusia și Belarus pentru incident.

Serviciul de Informații Externe al Rusiei a susținut, de asemenea, că Ucraina ar putea efectua simultan un „atac” asupra infrastructurii critice din Polonia pentru a „intensifica protestele publice”. SVR a susținut că Ucraina încearcă să profite de recentele incursiuni ale dronelor în spațiul aerian NATO pentru a inflama sentimentul anti-rus în Polonia, a accelera escaladarea războiului și a incita țările europene să intervină în război în numele Ucrainei.

Este posibil ca puterea de la Kremlin să fi ordonat SVR să publice această declarație pentru a se sustrage responsabilității pentru o posibilă viitoare operațiune de sabotaj rusă și belarusă împotriva Poloniei.