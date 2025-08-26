Prima pagină » Știri externe » Premierul Australiei acuză Iranul că a organizat atacuri antisemite

Premierul Australiei acuză Iranul că a organizat atacuri antisemite

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a acuzat Iranul că a dirijat cel puțin două atacuri antisemite în Australia și a declarat că țara îl expulzează marți pe ambasadorul iranian, potrivit AP.
Premierul Australiei acuză Iranul că a organizat atacuri antisemite
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
26 aug. 2025, 06:58, Știri externe

Albanese a declarat că serviciile de informații australiene au legat Iranul de atacurile asupra unui restaurant din Sydney și a unei moschei din Melbourne.

În cele două orașe s-a înregistrat o creștere bruscă a evenimentelor antisemite de la începutul războiului dintre Israel și Hamas în 2023.

„ASIO a adunat suficiente informații credibile pentru a ajunge la o concluzie profund tulburătoare. Guvernul iranian a regizat cel puțin două dintre aceste atacuri. Iranul a încercat să-și ascundă implicarea, dar ASIO consideră că se află în spatele atacurilor”, a declarat Albanese reporterilor, referindu-se la principala agenție de spionaj internă.