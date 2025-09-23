Premierul danez nu exclude implicarea Rusiei în incidentul cu dronele

Frederiksen a enumerat o serie de incidente similare din regiune: drone deasupra Poloniei care nu ar fi trebuit să se afle acolo, activitate suspectă în România, încălcări ale spaţiului aerian estonian şi atacuri ale hackerilor asupra aeroporturilor europene în weekend.

„Acum au apărut drone în Danemarca şi se pare că au existat drone şi în Oslo şi Norvegia”, a spus premierul, descriind situaţia drept „un atac grav asupra infrastructurii critice daneze”.

Potrivit declaraţiilor raportate de DR, Frederiksen consideră că intenţia ar fi putut fi „de a perturba şi a crea nelinişte, îngrijorare; de a vedea cât de departe poţi merge şi de a testa limitele”.

Drone necunoscute au forţat închiderea temporară a aeroportului din Copenhaga, provocând haos în traficul aerian şi afectând mii de pasageri.