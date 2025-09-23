Poliţia daneză: „Actor capabil” în spatele dronelor care au închis aeroportul din Copenhaga

Inspectorul Jens Jespersen a declarat că elementele observate – numărul dronelor, dimensiunile acestora, traiectoriile de zbor precise şi timpul îndelungat petrecut deasupra aeroportului – indică faptul că este vorba despre „un actor capabil”, transmite AFP.

Cu toate acestea, poliţia nu ştie încă cine se află în spatele operaţiunii.

Incidentul de luni seara a forţat închiderea aeroportului timp de câteva ore, a afectat 20.000 de pasageri şi a provocat întârzieri şi anulări masive de zboruri. Aeroportul a fost redeschis marţi dimineaţa.

Caracterul coordonat şi persistenţa atacului sugerează o operaţiune planificată, nu o simplă greşeală sau o acţiune spontană.

Autorităţile continuă investigaţiile pentru a identifica responsabilii.