Aeroportul din Vilnius a fost redeschis. Mai multe baloane au provocat suspendarea zborurilor / Mii de pasageri afectați

UPDATE: Aeroportul internațional din Vilnius și-a redeschis spațiul aerian duminică, la ora 4:50 dimineața, după o suspendare temporară decisă sâmbătă seară din cauza „unui posibil grup de baloane care se îndreptau spre aeroport”, a anunțat operatorul aeroportuar într-un comunicat.

Restricțiile temporare au afectat atât zborurile de sosire, cât și cele de plecare.

În total, aproximativ 30 de curse și aproape 6.000 de pasageri au fost afectați, potrivit aceleiași surse.

Unele zboruri au fost anulate, iar altele au fost deviate spre aeroporturi din Letonia și Polonia, scrie Reuters.

O cursă care urma să sosească din Copenhaga s-a întors în Danemarca.

Postul public lituanian LRT a relatat că 13 baloane se îndreptau către aeroport în momentul închiderii spațiului aerian.

Conform Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA), restricțiile au fost impuse din cauza unor „zboruri de baloane cu aer cald”.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit cine a lansat baloanele și de ce tip erau.

Operatorul aeroportului a avertizat că, pe parcursul zilei de duminică, pot apărea întârzieri suplimentare din cauza reprogramării echipajelor și a aeronavelor.

Știrea inițială: Aeroportul internațional din Vilnius a fost închis temporar în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce mai multe obiecte zburătoare neidentificate au fost detectate în apropierea capitalei Lituaniei, relatează postul public LRT.

„Atenție: spațiul aerian de deasupra aeroportului Vilnius este închis până la ora 4:30”, se arăta într-un anunț publicat pe site-ul oficial al aeroportului.

Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania (NKVC), a declarat că obiectele au fost observate în apropierea localității Baltoji Vokė, aflată la mică distanță de capitală, iar măsura a fost luată pentru a asigura siguranța aeronavelor la decolare și aterizare.

Incidentul survine într-un context tensionat, după mai multe încălcări ale spațiului aerian european în ultimele săptămâni.

În Danemarca, Germania, Norvegia și Olanda, aeroporturile au fost nevoite să suspende temporar zborurile din cauza dronelor neidentificate.

Autoritățile europene nu exclud implicarea Rusiei, pe fondul unor precedente recente: în septembrie, drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României, iar trei avioane militare ruse au pătruns în spațiul aerian al Estoniei, scrie Kyiv Independent.