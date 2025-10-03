Aeroportul din München a fost închis temporar după ce au fost observate mai multe drone

Aeroportul din München, unul dintre cele mai aglomerate din Germania, și-a suspendat temporar activitatea după ce au fost observate mai multe drone în spațiul aerian alăturat.

Potrivit unui comunicat oficial, 17 zboruri programate pentru decolare au fost anulate, afectând aproape 3.000 de pasageri. Alte 15 aeronave care urmau să aterizeze la München au fost redirecționate către aeroporturi din Stuttgart, Nuremberg, Frankfurt și Viena.

Incidentul vine pe fondul unei serii de cazuri similare raportate recent în Europa. Săptămâna trecută, mai multe aeroporturi din Danemarca au fost paralizate din cauza prezenței dronelor.

Astfel, Danemarca a interzis toate zborurile civile cu drone în spațiul lor aerian, ca măsură de securitate, pe fondul summitului liderilor europeni de la Copenhaga.