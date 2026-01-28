Premierul Groenlandei cere întărirea supravegherii și securității regionale

Jens-Frederik Nielsen și prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, s-au aflat la Paris pentru o întâlnire cu președintele Franței, Emmanuel Macron, în încercarea de a consolida sprijinul internațional în contextul presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump pentru preluarea controlului asupra insulei arctice, aflate de secole sub suveranitate daneză.

Potrivit Reuters, urmează să aibă loc discuții între Groenlanda, Danemarca și Statele Unite, menite să identifice o soluție la criză. Nielsen a subliniat însă că Groenlanda are limite clare care nu pot fi încălcate, chiar dacă speră să se ajungă la o formă de înțelegere, fără a intra în detalii.

„Europa trebuie să rămână unită”

El a spus că Groenlanda se află sub o presiune serioasă și că autoritățile încearcă să facă față presiunilor externe, dar și temerilor populației, care se simte speriată. În același timp, a recunoscut că este necesară intensificarea supravegherii și a măsurilor de securitate în regiune, având în vedere modul în care acționează Rusia în prezent.

Mette Frederiksen a declarat că Europa trebuie să rămână unită, arătând că solicitările Statelor Unite privind controlul asupra Groenlandei au zguduit relațiile transatlantice și au accelerat eforturile europene de a reduce dependența de Washington.

Acest lucru s-a întâmplat chiar dacă Donald Trump a retras recent amenințările cu tarife suplimentare și a exclus folosirea forței pentru a prelua Groenlanda.

Majoritatea statelor europene, pe aceeași lungime de undă

Ea a mai spus că această criză a demonstrat că majoritatea statelor europene au fost pe aceeași lungime de undă și au reușit să se mobilizeze împotriva cererilor lui Trump, inclusiv a amenințărilor cu impunerea unor noi taxe vamale. În opinia sa, ordinea mondială s-a schimbat definitiv, iar Europa trebuie să devină mai puternică, fără a renunța însă la unitatea transatlantică, în condițiile în care este evident că Rusia nu își dorește pacea.

Frederiksen a avertizat că, dacă Rusiei i se permite să câștige în Ucraina, aceasta va continua agresiunea, iar cea mai bună cale înainte pentru Statele Unite și Europa este să rămână unite.

Disputa diplomatică dintre Danemarca și Statele Unite, ambele membre fondatoare ale NATO, părea în ultimele săptămâni să pună sub semnul întrebării viitorul alianței militare, însă conflictul a fost între timp mutat pe un palier diplomatic.

Aproximativ jumătate din suprafața terestră a regiunii arctice aparține Rusiei. Din 2005, Moscova a redeschis și modernizat zeci de baze militare din perioada sovietică, atât pe teritoriul său arctic, cât și pe insulele de la coasta de nord. Rusia susține că afirmațiile potrivit cărora Moscova și Beijingul ar reprezenta o amenințare pentru Groenlanda sunt un mit menit să alimenteze isteria.