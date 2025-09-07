Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, va demisiona, anunță televiziunea publică japoneză

Ishiba, care a preluat funcția în octombrie, a rezistat timp de peste o lună cererilor venite în principal din partea oponenților de dreapta din cadrul propriului partid.

Decizia sa vine cu o zi înainte ca Partidul Liberal Democrat să decidă organizarea unor alegeri anticipate pentru conducerea partidului, ceea ce ar însemna practic o moțiune de cenzură împotriva sa, dacă ar fi aprobată.

Prim-ministrul urmează să susțină o conferință de presă duminică.

Ishiba intenționează să demisioneze pentru a împiedica divizarea și mai mare a partidului, a transmis NHK.

În iulie, coaliția de guvernare a lui Ishiba nu a reușit să obțină majoritatea în camera superioară a parlamentului, cu 248 de locuri, în cadrul unor alegeri parlamentare cruciale.