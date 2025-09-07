Prima pagină » Știri externe » Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, va demisiona, anunță televiziunea publică japoneză

Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, va demisiona, anunță televiziunea publică japoneză

Prim-ministrul Japoniei, Shigeru Ishiba, și-a exprimat duminică intenția de a demisiona, în urma cererilor tot mai insistente din partea partidului său de a-și asuma responsabilitatea pentru înfrângerea istorică suferită în alegerile parlamentare din iulie, a raportat televiziunea publică japoneză NHK.
Premierul Japoniei, Shigeru Ishiba, va demisiona, anunță televiziunea publică japoneză
Cosmin Pirv
07 sept. 2025, 10:56, Politic

Ishiba, care a preluat funcția în octombrie, a rezistat timp de peste o lună cererilor venite în principal din partea oponenților de dreapta din cadrul propriului partid.

Decizia sa vine cu o zi înainte ca Partidul Liberal Democrat să decidă organizarea unor alegeri anticipate pentru conducerea partidului, ceea ce ar însemna practic o moțiune de cenzură împotriva sa, dacă ar fi aprobată.

Prim-ministrul urmează să susțină o conferință de presă duminică.

Ishiba intenționează să demisioneze pentru a împiedica divizarea și mai mare a partidului, a transmis NHK.

În iulie, coaliția de guvernare a lui Ishiba nu a reușit să obțină majoritatea în camera superioară a parlamentului, cu 248 de locuri, în cadrul unor alegeri parlamentare cruciale.