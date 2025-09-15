Prima pagină » Știri externe » Premierul Spaniei vrea ca Israelul să fie exclus din competițiile sportive internaționale, pe modelul aplicat Rusiei

Premierul Spaniei vrea ca Israelul să fie exclus din competițiile sportive internaționale, pe modelul aplicat Rusiei

Luni, premierul spaniol Pedro Sánchez a cerut ca Israelul să fie exclus din competițiile sportive internaționale atâta vreme cât războiul din Gaza continuă.
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
15 sept. 2025, 18:51, Sport

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a cerut luni ca Israelul să fie exclus din competițiile sportive internaționale pe durata războiului din Gaza. Cererea acestuia aduce în discuție cazul Rusiei, care a fost exclusă din astfel de evenimente sportive după ce a invadat Ucraina.

„De ce Rusia a fost exclusă [din competițiile sportive internaționale] după invadarea Ucrainei, iar Israelului i s-a permis să rămână după invadarea Gazei? Atât timp cât barbaria persistă, Israelul nu poate folosi evenimentele internaționale pentru a-și ascunde prezența”, a spus Sánchez în timpul unei reuniuni a deputaților Partidului Socialist din parlamentul spaniol, notează POLITICO.

Tensiuni diplomatice între Spania și Israel

Declarația prim-ministrului spaniol a avut loc pe fondul unei escaladări a tensiunilor diplomatice cu Israelul, care au atins apogeul după ce Sánchez și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii pro-palestinieni care manifestau împotriva participării unei echipe israeliene la cursa ciclistă Vuelta a España.

În plus, tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat după ce în cursul săptămânii trecute, Spania a impus noi măsuri dure împotriva Israelului, printre care un embargo permanent asupra armelor.

În urmă cu trei săptămâni, președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a declarat că nu este „un susținător al interzicerii sportivilor”, artunci când a fost întrebat despre participarea continuă a echipelor israeliene la evenimentele fotbalistice europene.

De asemenea, Irlanda a avertizat că nu va lua parte la Eurovisionul de anul viitor dacă Israelului i se va permite participa la concurs.