Premierul Spaniei vrea ca Israelul să fie exclus din competițiile sportive internaționale, pe modelul aplicat Rusiei

Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a cerut luni ca Israelul să fie exclus din competițiile sportive internaționale pe durata războiului din Gaza. Cererea acestuia aduce în discuție cazul Rusiei, care a fost exclusă din astfel de evenimente sportive după ce a invadat Ucraina.

„De ce Rusia a fost exclusă [din competițiile sportive internaționale] după invadarea Ucrainei, iar Israelului i s-a permis să rămână după invadarea Gazei? Atât timp cât barbaria persistă, Israelul nu poate folosi evenimentele internaționale pentru a-și ascunde prezența”, a spus Sánchez în timpul unei reuniuni a deputaților Partidului Socialist din parlamentul spaniol, notează POLITICO.

Tensiuni diplomatice între Spania și Israel

Declarația prim-ministrului spaniol a avut loc pe fondul unei escaladări a tensiunilor diplomatice cu Israelul, care au atins apogeul după ce Sánchez și-a exprimat sprijinul pentru protestatarii pro-palestinieni care manifestau împotriva participării unei echipe israeliene la cursa ciclistă Vuelta a España.

În plus, tensiunile dintre cele două țări s-au intensificat după ce în cursul săptămânii trecute, Spania a impus noi măsuri dure împotriva Israelului, printre care un embargo permanent asupra armelor.

În urmă cu trei săptămâni, președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a declarat că nu este „un susținător al interzicerii sportivilor”, artunci când a fost întrebat despre participarea continuă a echipelor israeliene la evenimentele fotbalistice europene.

De asemenea, Irlanda a avertizat că nu va lua parte la Eurovisionul de anul viitor dacă Israelului i se va permite participa la concurs.