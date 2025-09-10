Președinta CE condamnă „încălcarea nechibzuită și fără precedent” a spațiului aerian polonez

Ursula von der Leyen a spus că peste 10 drone Shahed ale armatei ruse au intrat în Polonia. Miercuri dimineață, în discursul său despre starea Uniunii Europene, Ursula von der Leyen a mai arătat că „Europa este pe deplin solidară cu Polonia”.

„Mesajul este clar, iar răspunsul nostru trebuie să fie la fel de clar. Avem nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei pentru a veni la masa negocierilor. Avem nevoie de mai multe sancțiuni. Lucrăm la cel de-al 19-lea pachet, în coordonare cu partenerii noștri. Avem în vedere în mod specific o eliminare treptată mai rapidă a combustibililor fosili ruși, examinăm flota din umbră și țările terțe și, în același timp, avem nevoie de mai mult sprijin pentru Ucraina”, a declarat Ursula von der Leyen în fața parlamentarilor europeni.