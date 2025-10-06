Preşedintele Egiptului laudă planul lui Trump pentru Gaza: Un pas spre pace şi stabilitate

Preşedintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a declarat luni că planul propus de preşedintele american Donald Trump pentru oprirea războiului din Gaza reprezintă „un pas pe calea corectă către pace şi stabilitate”.

Într-un discurs susţinut cu ocazia comemorării războiului din 1973 dintre Israel şi Egipt, Sisi a afirmat că „după doi ani de război, genocid, ucideri şi distrugeri, iniţiativa Statelor Unite oferă o şansă reală la pace”.

Planul lui Trump prevede încetarea focului, eliberarea prizonierilor şi deţinuţilor, reconstrucţia Fâşiei Gaza şi reluarea unui proces politic menit să ducă la înfiinţarea şi recunoaşterea statului palestinian.

Sisi a spus că aceste obiective reprezintă „direcţia corectă pentru un viitor stabil”.

Egiptul şi Qatarul poartă în prezent negocieri cu Hamas pentru a convinge gruparea să accepte termenii planului american, considerat de Washington o ultimă şansă de a pune capăt conflictului.

Conform propunerii, Hamas ar trebui să returneze toţi cei 48 de ostatici, dintre care circa 20 ar fi încă în viaţă, să renunţe la putere şi să se dezarmeze, în schimbul eliberării a sute de prizonieri palestinieni şi a opririi ofensivei israeliene.

Planul, acceptat deja de premierul israelian Benjamin Netanyahu, nu stabileşte însă un calendar concret pentru crearea unui stat palestinian, fapt care a stârnit critici din partea unor lideri arabi.

Hamas a anunţat că este dispusă să accepte trei puncte: eliberarea tuturor ostaticilor, retragerea trupelor israeliene din Gaza şi predarea administraţiei către o autoritate palestiniană de tranziţie.