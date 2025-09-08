Președintele Indoneziei demite miniștrii de finanțe și securitate după proteste soldate cu morți

Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a anunțat luni o schimbare semnificativă în guvern, înlăturând cinci miniștri în urma protestelor violente care au zguduit țara.

Conform AP, printre cei demiși se numără ministrul finanțelor, Sri Mulyani Indrawati, un tehnocrat respectat la nivel internațional, și Budi Gunawan, ministrul coordonator pentru politică și securitate.

Decizia vine după ce mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva privilegiilor acordate parlamentarilor, inclusiv o indemnizație de locuință de aproximativ 3.075 de dolari, aproape de zece ori salariul minim din Jakarta.

Demonstrațiile, alimentate de nemulțumirile legate de creșterea costului vieții și șomaj, au degenerat în violențe și s-au soldat cu șapte morți.

Printre victime s-a numărat și un tânăr de 21 de ani, șofer de ride-hailing, care a murit după ce un vehicul blindat al poliției a intrat în mulțime.

În timpul tulburărilor, locuința lui Indrawati și casele altor parlamentari au fost jefuite.

Pentru a calma spiritele, Subianto a revocat săptămâna trecută privilegiile parlamentarilor, inclusiv indemnizațiile pentru locuințe și călătoriile externe.

El l-a numit pe economistul Purbaya Yudhi Sadewa, președinte al Corporației pentru Asigurarea Depozitelor, ca nou ministru al finanțelor.

Pe lângă cei doi miniștri de top, au mai fost demiși miniștrii cooperativelor, tineretului și sportului, precum și Abdul Kadir Karding, ministrul pentru protecția muncitorilor migranți, acesta din urmă fiind criticat după ce a fost fotografiat jucând domino cu un fost suspect de exploatări forestiere ilegale.