Prețul petrolului scade pe fondul așteptărilor privind ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei

Cotațiile petrolului au înregistrat marți o scădere, după ce investitorii au pariat pe posibilitatea unui armistițiu în războiul din Ucraina, care ar putea aduce relaxarea sancțiunilor impuse Rusiei și creșterea ofertei globale de țiței, potrivit Reuters.
Rareș Mustață
19 aug. 2025, 19:59, Știri externe

Prețurile petrolului au coborât marți, pe fondul speculațiilor privind un posibil acord de încetare a focului în Ucraina și, implicit, o eventuală ridicare a sancțiunilor asupra exporturilor de țiței rusesc.

La ora 15:38, cotațiile futures pentru Brent erau în scădere cu 0,75%, până la 66,10 dolari pe baril, în timp ce contractele pentru West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în septembrie, s-au depreciat cu 1,14%, până la 62,70 dolari pe baril.

Analiștii consideră că riscurile geopolitice care au împins recent cotațiile în sus s-au diminuat, iar piețele anticipează o creștere a ofertei globale dacă exporturile de petrol rusesc vor fi reluate.

Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a sugerat că Statele Unite ar putea contribui la garantarea securității Ucrainei, au alimentat și ele optimismul investitorilor privind o posibilă dezescaladare a conflictului.