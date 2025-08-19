Prețul petrolului scade pe fondul așteptărilor privind ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei

Prețurile petrolului au coborât marți, pe fondul speculațiilor privind un posibil acord de încetare a focului în Ucraina și, implicit, o eventuală ridicare a sancțiunilor asupra exporturilor de țiței rusesc.

La ora 15:38, cotațiile futures pentru Brent erau în scădere cu 0,75%, până la 66,10 dolari pe baril, în timp ce contractele pentru West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în septembrie, s-au depreciat cu 1,14%, până la 62,70 dolari pe baril.

Analiștii consideră că riscurile geopolitice care au împins recent cotațiile în sus s-au diminuat, iar piețele anticipează o creștere a ofertei globale dacă exporturile de petrol rusesc vor fi reluate.

Declarațiile președintelui american Donald Trump, care a sugerat că Statele Unite ar putea contribui la garantarea securității Ucrainei, au alimentat și ele optimismul investitorilor privind o posibilă dezescaladare a conflictului.