Prima furtună de zăpadă face ravagii în nord-estul Statelor Unite. Traficul a fost perturbat, iar școlile s-au închis

Furtuna ar putea cauza depuneri de zăpadă cu strat gros de până la 30 de centimetri în state cum ar fi Pennsylvania, New York, Massachusetts, dar și, pe alocuri, și în Maine. Meteorologii americani au emis avertismente de furtună, dar și alerte meteo de vreme rea, potrivit Associated Press.

Din cauza furtunii care început marți, sute de zboruri au fost întârziate, iar drumurile au devenit periculoase înainte de răsăritul soarelui din cauza depunerilor de polei. În West Virginia, un șofer de camion a pierdut controlul volanului, iar cabina acestuia a rămas suspendată de un pod timp de câteva ore. Bărbatul nu a fost rănit în urma accidentului, potrivit agențiilor de știri.

Meteorologii din SUA au avertizat că drumurile din zona de coastă a statului Maine vor deveni periculoase din cauza depunerilor de zăpadă și polei. Locuitorii au fost îndemnați să își amâne călătoriile pe cât posibil. Mai multe state din nord-estul SUA au închis școlile.

„Va fi prima ninsoare a sezonului pentru multe dintre aceste zone și va fi destul de semnificativă”, a precizat Andrew Orrison, meteorolog în cadrul Serviciul Național de Meteorologie din SUA.

Furtuna de zăpadă a făcut ravagii și în Ohio. Luni noapte a nins, iar stratul de zăpadă măsura între 7 și 12 centimetri. Școlile au fost închise, iar traficul a fost blocat din cauza înghețului. Autostrada care traversează orașul Cleveland a fost închisă în urma unui accident rutier.

Accidente rutiere cauzate de depunerile de zăpadă s-au petrecut și în New York. Mai multe mașini aflate pe autostrada Interstate 87 au ieșit de pe șosea. Și în jumătatea estică a Statului Pennsylvania au fost impuse restricții de circulație pe autostrăzi.