Prima reacție a lui Zelenski după discuțiile de pace: Au fost constructive

Prima reacție a lui Zelenski după discuțiile de pace: Au fost constructive

Președintele Volodimir Zelenski afirmă că „s-au discutat multe” în cadrul discuțiilor trilaterale, pe care le-a calificat drept „constructive”.

Andrei Rachieru
24 ian. 2026, 17:35, Știri externe

El a adăugat: „Discuțiile s-au concentrat în principal pe parametrii posibili pentru încheierea războiului. Apreciez foarte mult înțelegerea necesității monitorizării și supravegherii de către SUA a procesului de încheiere a războiului și de asigurare a unei securități reale.”, scrie SkyNews.

Liderul ucrainean a mai spus că, dacă există disponibilitatea de a merge mai departe, ar putea avea loc noi întâlniri încă de săptămâna viitoare.

„Ucraina lucrează pentru pace și securitate. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută.”

