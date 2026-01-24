Prima reacție a lui Zelenski după discuțiile de pace: Au fost constructive

El a adăugat: „Discuțiile s-au concentrat în principal pe parametrii posibili pentru încheierea războiului. Apreciez foarte mult înțelegerea necesității monitorizării și supravegherii de către SUA a procesului de încheiere a războiului și de asigurare a unei securități reale.”, scrie SkyNews.

Liderul ucrainean a mai spus că, dacă există disponibilitatea de a merge mai departe, ar putea avea loc noi întâlniri încă de săptămâna viitoare.

„Ucraina lucrează pentru pace și securitate. Mulțumesc tuturor celor care ne ajută.”