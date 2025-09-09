Prima reacție a Qatarului după ce Israelul a lovit Doha, capitala țării din Golf

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) și Shin Bet (ISA) au emis o declarație în care își asumă responsabilitatea pentru atacul de la Doha.

„IDF și ISA au efectuat un atac precis care a vizat conducerea de vârf a organizației teroriste Hamas. De ani de zile, acești membri ai conducerii Hamas au condus operațiunile organizației teroriste, sunt direct responsabili pentru masacrul brutal din 7 octombrie și au orchestrat și gestionat războiul împotriva Statului Israel. Înainte de atac, au fost luate măsuri pentru a reduce daunele aduse civililor”, a precizat Israelul

Prima reacție a Qatarului: „Acest atac criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale”

Qatarul a reacționat rapid cu o condamnare a atacului pe care l-a numit „criminal”

Majed Al Ansari, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Qatarului, a declarat într-un comunicat că țara „condamnă în termenii cei mai fermi” atacul, care, potrivit acestuia, a fost îndreptat împotriva unor clădiri rezidențiale în care locuiau mai mulți membri ai biroului politic al Hamas.

„Acest atac criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și o amenințare gravă la adresa securității și siguranței cetățenilor qatarezi și a rezidenților din Qatar”, se arată în comunicat.

„Condamnând cu fermitate acest atac, statul Qatar afirmă că nu va tolera acest comportament imprudent al Israelului și continuarea perturbării securității regionale, precum și orice acțiune care vizează securitatea și suveranitatea sa. Ancheta se desfășoară la cel mai înalt nivel, iar detalii suplimentare vor fi anunțate de îndată ce vor fi disponibile.”