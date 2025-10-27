Prima pagină » Știri externe » Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, vizat de un nou mandat de arestare pentru spionaj politic

Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, vizat de un nou mandat de arestare pentru spionaj politic

Un tribunal turc a emis un nou ordin de arestare pe numele primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, acuzat de „spionaj politic”, intensificând campania de represiune a opoziției de către guvernul turc, potrivit agenției Anadolu, citată de Reuters.
Primarul Istanbulului, Ekrem Imamoglu, vizat de un nou mandat de arestare pentru spionaj politic
Sursa foto: Tolga Ildun/ZUMA Press Wire via Hepta
Radu Mocanu
27 oct. 2025, 08:41, Politic

Potrivit agenției Anadolu, instanța a emis mandatul de arestare în noaptea de duminică spre luni, un nou mandat de arestare pentru Ekrem Imamoglu și alte două persoane, printre care Merdan Yanardag, redactor-șef al postului de televiziune Tele 1, cunoscut pentru pozițiile sale critice la adresa guvernului.

Postul de televiziune a intrat vineri în posesia statului pe fondul acuzațiilor de spionaj.

Procuratura susține că Imamoglu ar fi fost implicat într-o presupusă schemă de corupție pentru strângerea de fonduri pentru candidatură la președinție și că ar fi desfășurat activități de „spionaj politic” pentru a obține sprijin internațional.

Imamoglu, considerat cel mai mare opozant al președintelui Erdogan se află în detenție încă din martie, pentru corupție, iar în iulie a fost condamnat pentru insultarea procurorului șef din Istanbul.