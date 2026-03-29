Primele sărbători pascale cu Papa Leon al XIV-lea

Cu riturile din Duminica Floriilor, papa Leon al XIV-lea începe prima Săptămână Sfântă a pontificatului său. Pontiful misionar de origine americană a început riturile cu Duminica Floriilor și le va încheia cu tradiționalul mesaj ”Urbi et Orbi” din Duminica Învierii. A doua zi de Paști, papa conduce rugăciunea ”Regina Coeli” la ora 12.00 în Piața San Pietro.
Sursa foto: (EV) Simone Risoluti/ Vatican Media/ABACAPRESS.COM
Gabriel Pecheanu
29 mart. 2026, 13:19, Știri externe

Papa Leon al XIV-lea s-a întors sâmbătă seara în Cetatea Vaticanului și, începând de duminică,  celebrează pentru prima dată în pontificatul său riturile pascale ale Săptămânii Sfinte.

În Duminica Floriilor, Leon al XIV-lea a celebrat Sfânta Liturghie în Piața San Pietro și Comemorarea intrării Domnului în Ierusalim, cu proclamarea Patimii Domnului după sfântul Ioan.

Miercuri, papa are tradiționala întâlnire cu romanii și pelerinii la audiența generală din Piața Sfântul Petru, începând cu ora locală 10.00.

Joi, 2 aprilie a.c., în bazilica San Pietro, pontiful prezidează la ora 9.30 Sfânta Liturghie a crismei.

În Joia Sfântă, 2 aprilie a.c., începe sacrul triduum pascal. Leon al XIV-lea celebrează Sfânta Liturghie a Cinei Domnului în bazilica Sfântul Ioan din Lateran, catedrala Romei, începând cu ora 17.30.

În Vinerea Sfântă, 3 aprilie a.c., papa prezidează Celebrarea Patimii Domnului în bazilica San Pietro la ora 17.00.

Tot în Vinerea Sfântă, papa merge la amfiteatrul Colosseum din Roma unde, la ora 21.15, prezidează tradiționala devoțiune ”Via Crucis” (Calea Crucii). Momentul de rugăciune este transmis în direct în mondoviziune.

În Sâmbăta Sfântă, 4 aprilie a.c., papa prezidează solemna Vigilie pascală a Învierii Domnului la ora 21.00 în bazilica Sfântul Petru.

Duminică, 5 aprilie a.c., papa celebrează Sfânta Liturghie a Învierii Domnului la ora 10.15 în Piața Sfântul Petru.

În Duminica Paștelui, 5 aprilie a.c., papa merge la balconul central al bazilicii Sfântul Petru, de unde adresează ”Urbi et Orbi” – Cetății și Lumii – tradiționalul mesaj pascal și binecuvântarea solemnă. Ceremonia începe la ora Romei 12.00 și este transmisă în mondoviziune.

În fine, a doua zi de Paști – luni, 6 aprilie a.c. – Sfântul Părinte conduce la ora 12.00 rugăciunea antifonului marian pascal ”Regina Coeli” (”Bucură-te, regina cerului”) de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic împreună cu romanii și pelerinii care vor fi prezenți în Piața Sfântul Petru, relatează vaticannews.va.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: 85% dintre cititori susțin desfășurarea de evenimente sportive importante în orașe
G4Media
Tabel salarii ideale | Ce salariu ar trebui să primești pentru meseria ta, în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrezi
Gandul
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Transhumanța tocmai a intrat în patrimoniul UNESCO. Dar transhumanța, ca o proastă, tocmai a murit din cauza UE
Libertatea
Zodia care trebuie să își facă ordine în viața personală și profesională. Sfatul astrologilor, până de Paște
CSID
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Promotor