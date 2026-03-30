Procesiunile de Paște din Sevilla devin un lux: mii de euro pentru un balcon pe traseu

Cererea uriașă din partea turiștilor și popularitatea tot mai mare a procesiunilor din Săptămâna Mare au dus la creșteri spectaculoase de prețuri în orașe precum Sevilla, scrie Euronews.
Procesiunile de Paște din Sevilla devin un lux: mii de euro pentru un balcon pe traseu
Sursa foto: colaj X
Victor Dan Stephanovici
30 mart. 2026, 12:51, Știri externe

În Sevilla, unul dintre cele mai importante locuri pentru a urmări procesiunile religioase se află așa-numita „carrera oficial”. Este traseul comun parcurs de toate confreriile religioase în timpul Săptămânii Mari. Aici, închirierea unui balcon poate costa de la aproximativ 80 de euro în zonele mai puțin populare. Prețurile ajung până la 9.000 de euro în punctele cele mai căutate. Acolo, uneori sunt incluse servicii suplimentare, precum catering sau spații rezervate pentru grupuri, mai arată Euronews.

Potrivit Colegiului Administratorilor de Proprietăți din Sevilla, prețul mediu al balcoanelor aproape s-a dublat în ultimii ani, ajungând la aproximativ 6.000 de euro pentru întreaga săptămână.

Scaunele de pe traseu pot ajunge la 200 de euro

Pentru cei care nu își permit un balcon, există și varianta locurilor pe scaune amplasate de-a lungul traseului procesiunilor. Prețurile variază însă foarte mult. În unele orașe spaniole, precum Cartagena, un loc poate costa doar 3 euro, în timp ce în Sevilla, în zonele cele mai populare, prețul poate ajunge la aproape 200 de euro pentru un singur loc.

Creșterea prețurilor este alimentată în principal de numărul mare de turiști care vizitează Sevilla în perioada Săptămânii Mari. Potrivit estimărilor Asociației Companiilor Turistice din Sevilla, orașul poate primi aproape un milion de vizitatori în această perioadă. Împactul economic al evenimentului este estimat la până la 500 de milioane de euro.

Cea mai scumpă Săptămână Mare de până acum

Creșterea prețurilor pentru balcoane și locuri pe traseul procesiunilor vine pe fondul unui context mai larg de scumpiri, care include transportul, hotelurile și combustibilul. În prezent, cheltuiala medie a unui turist în perioada Săptămânii Mari se apropie de 600 de euro. Suma este cu aproape 20% mai mult decât anul trecut, ceea ce face ca ediția din acest an să fie considerată una dintre cele mai scumpe din istorie.

