Procesul împotriva Arabiei Saudite pentru atacurile 9/11 continuă. Ce a decis instanța federală

Judecătorul George B. Daniels a precizat că decizia vizează jurisprudența nu fondul cazului. Acesta a mai transmis că acuzațiile sunt suficient de solide pentru a merge în instanță. El a menționat că un imam și un contabil angajați de către Arabia Saudită ar putea avea o legătură cu membri ai al-Qaeda care au venit în SUA în 2000 pentru cursi de limba engleză și lecții de zbor.

Avocații Arabiei Saudite au susținut că statul lor a fost alături de Statele Unite în anii 1990 n lupta împotriva terorismului și a lui Osama bin Laden.

În schimb, reprezentanții victimelor și ai supraviețuitorilor atacurilor susțin că lideri religioși extremiști din Arabia Saudită i-au sprijinit direct pe piloții teroriști.

Peste o sută de rude ale victimelor, supraviețuitori și companii de asigurări au participat la procesele civile, susținând că angajații guvernului saudit au contribuit la planificarea și executarea atacurilor.