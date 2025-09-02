Procesul lui Jair Bolsonaro se apropie de final. Ce acuzații i se aduc fostului președinte al Braziliei

Bolsonaro riscă peste 40 de ani de închisoare dacă este găsit vinovat de conspirație pentru a se agăța de putere, în ciuda pierderii alegerilor din 2022 în fața rivalului său de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva.

Un verdict de vinovăție i-ar putea spulbera, de asemenea, speranțele de a reveni în stilul lui Trump după o condamnare penală în cea mai înaltă funcție a țării. Cazul istoric este primul al unui fost președinte brazilian acuzat de lovitură de stat.

Bolsonaro și cei șapte coacuzați ai săi, inclusiv mai mulți foști miniștri și generali, ar trebui să își afle verdictul până pe 12 septembrie.

Președintele în vârstă de 70 de ani, cu un singur mandat, se află în arest la domiciliu și nu va fi prezentat în instanță pentru verdict, a declarat luni pentru AFP avocatul său, Celso Vilardi.

Trump și susținerea democrației braziliene

Cazul a divizat profund Brazilia între cei care sunt în favoarea procesului, care îl consideră un test al vitalității democrației braziliene la 40 de ani de la sfârșitul unei dictaturi militare, și cei care îl consideră un proces politic-spectacol.

Trump se află ferm în cea de-a doua tabără. El a denunțat o „vânătoare de vrăjitoare” și a impus un tarif de 50% asupra unei varietăți de exporturi din Brazilia, aruncând relațiile dintre cei doi aliați într-o criză.

Cinci judecători vor decide soarta fostului președinte, iar pentru un verdict de vinovăție este necesară o majoritate simplă de trei judecători.

Securitatea a fost intensificată în jurul Curții Supreme din Brasilia înainte de pronunțarea hotărârii. Pe 8 ianuarie 2023, curtea a fost una dintre cele trei clădiri, împreună cu palatul prezidențial și parlamentul, care au fost luate cu asalt de susținătorii lui Bolsonaro care cereau armatei să-l detroneze pe Lula la o săptămână după învestirea sa. Bolsonaro se afla în Statele Unite la momentul respectiv, dar a fost acuzat de instigarea tulburărilor.

Acuzațiile aduse fostului președinte

Procurorii îl acuză că a condus o „organizație criminală” care a conspirat pentru a-l împiedica pe Lula să preia funcția, susținând că atacurile sale asupra sistemului de vot electronic din Brazilia, cu câteva luni înainte de vot, au avut ca scop discreditarea alegerilor.

Aceștia acuză că, după înfrângerea sa, Bolsonaro a plănuit să declare stare de urgență și să convoace noi alegeri, dar nu a reușit să câștige sprijinul superiorilor militari.

Judecătorii vor vota apoi săptămâna viitoare, unul câte unul, pentru condamnarea sau achitarea lui Bolsonaro și a coinculpaților săi înainte de a lua în considerare pedepsele.

Dacă Bolsonaro va fi condamnat pentru cinci capete de acuzare și va primi pedeapsa maximă pentru fiecare infracțiune, ar putea fi închis timp de 43 de ani. Dar poate ataca verdictul în fața unei serii complete a Curții Supreme.

Aliații săi consideră condamnarea sa ca fiind o consecință previzibilă și se bazează pe adoptarea de către Congres a unei legi de amnistie care să-l salveze de la închisoare.