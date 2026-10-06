Procurorii britanici: Andrew Tate a participat la un videoclip sexualizat cu o minoră

Procurorii britanici îl acuză pe influencerul Andrew Tate că a participat la un videoclip cu conținut sexualizat în care apare o minoră, potrivit unor documente judiciare depuse luni în Statele Unite, în cadrul procedurii prin care autoritățile britanice încearcă să obțină extrădarea sa din SUA, potrivit The Telegraph, care a studiat documente ale procurorilor.

Documentele susțin că poliția britanică ar fi descoperit pe dispozitivele lui Tate 168 de imagini și videoclipuri indecente cu o fată, după arestarea acestuia, în iulie 2015, sub suspiciunea de viol și agresiune sexuală.

Potrivit procurorilor, fata avea 17 ani la momentul realizării materialelor, iar Tate, care avea atunci 28 de ani, știa că era minoră.

Imagini indecente, clasificate pe grade de gravitate

Dintre materialele identificate de anchetatori, 66 au fost încadrate în categoria A și 26 în categoria B, potrivit documentelor judiciare.

Clasificarea britanică de categoria A se referă la cele mai grave tipuri de imagini indecente cu copii.

Procurorii susțin că cel puțin unul dintre videoclipuri o prezenta pe fată într-un „context sexualizat” în care apărea și Tate și că acesta ar fi distribuit ulterior materialul într-un grup de WhatsApp.

Documentele descriu și un videoclip în care Tate apare așezat pe un pat, vorbind către cameră, în timp ce fata, despre care anchetatorii susțin că era minoră, se afla în spatele lui. Ulterior, o femeie adultă ar fi apărut în înregistrare.

Avea 17 ani

Potrivit documentelor, fata ajunsese în Marea Britanie din străinătate în 2014 și ar fi început să lucreze pentru afacerea de videochat a lui Tate la scurt timp după sosire.

Pașaportul acesteia, descoperit în locuința lui Tate din Hitchin, Hertfordshire, ar fi indicat că avea în continuare 17 ani la momentul arestării influencerului, în iulie 2015.

Procurorii susțin că Tate știa că fata era minoră

Documentele judiciare includ și o conversație prin mesaje între Tate și fată, datată 5 ianuarie 2015, despre care procurorii susțin că demonstrează că influencerul știa că aceasta avea sub 18 ani.

Potrivit acuzațiilor, fata îi spusese lui Tate că părinții ei descoperiseră că lucra pentru el și considerau că era folosită ca prostituată.

În răspuns, Tate ar fi sugerat că nu îi va permite să plece acasă și și-ar fi exprimat îngrijorarea că tatăl fetei ar putea sesiza autoritățile.

„Atunci avem o problemă legală. Nu ai vârsta necesară pentru asta”, ar fi scris Tate, potrivit documentelor citate de procurorii britanici.

Anchetatorii susțin, de asemenea, că Tate ar fi distribuit în iunie 2015 videoclipuri cu fata către alte trei persoane într-un grup de WhatsApp. Potrivit procurorilor, el le-ar fi spus acestora că fata lucra pentru afacerea sa de videochat.

Noi acuzații în dosarul de extrădare

Documentele depuse luni în instanța federală din districtul sudic al Floridei includ și acuzații referitoare la deținerea unor materiale considerate pornografie extremă.

Cazul face parte din procedura prin care autoritățile britanice încearcă să îi aducă în Regatul Unit pe Andrew și Tristan Tate. Cei doi frați au fost arestați în Miami în iulie 2026, la solicitarea autorităților britanice, iar Marea Britanie a cerut extrădarea lor pentru a răspunde unor acuzații care includ viol și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Procurorii britanici susțin că frații Tate ar fi folosit metode similare de recrutare, manipulare, control și constrângere în relația cu mai multe femei și vorbesc despre un presupus „tipar mai larg de comportament cu caracter de exploatare sexuală”.

Frații Tate neagă acuzațiile

Andrew și Tristan Tate neagă acuzațiile și susțin că relațiile lor cu femeile au fost consensuale.

Noile documente ridică, de asemenea, întrebări cu privire la modul în care materialele descoperite de poliția britanică în 2015 au fost tratate la acea vreme.

Cazul investigat atunci a fost abandonat ulterior în acel an, fără ca Tate să fie pus sub acuzare pentru aceste fapte.

Acuzațiile prezentate în documentele judiciare reprezintă susținerile procurorilor britanici și urmează să fie examinate în cadrul procedurilor judiciare. Andrew Tate beneficiază de prezumția de nevinovăție.