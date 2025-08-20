Prima pagină » Știri externe » Procurorii federali din Washington nu vor mai urmări penal posesia de puști și arme de vânătoare

Procurorii federali din Washington nu vor mai urmări penal posesia de puști și arme de vânătoare

Procuratura federală din Washington, D.C., a decis să nu mai formuleze acuzații pentru persoanele care încalcă legea locală ce interzice portul de puști și arme de vânătoare în capitala SUA, măsura fiind justificată prin deciziile Curții Supreme care au extins drepturile privind armele de foc.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Rareș Mustață
20 aug. 2025, 22:06, Știri externe

Procurorii federali din Districtul Columbia nu vor mai urmări cazurile de posesie a puștilor și armelor de vânătoare, în baza unei legi locale care le interzice, a relatat Washington Post.

Decizia marchează o schimbare majoră de politică, în condițiile în care administrația președintelui Donald Trump și-a intensificat campania împotriva criminalității din capitală.

Jeanine Pirro, procurorul SUA pentru Washington și o apropiată a lui Trump, a explicat că noua abordare nu se aplică altor infracțiuni legate de arme.

„Vom continua să confiscăm toate armele ilegale și neînregistrate,” a precizat Pirro, adăugând că vor fi urmărite în continuare cazurile în care infractori condamnați sunt prinși cu arme.

Pirro a susținut că interdicția locală privind purtarea puștilor și armelor de vânătoare contravine deciziilor Curții Supreme.

În 2008, instanța supremă a anulat o lege a D.C. care interzicea pistoalele, stabilind că cetățenii au dreptul de a deține arme acasă pentru autoapărare.

În 2022, Curtea a decis că orice lege privind controlul armelor trebuie să fie fundamentată în tradițiile istorice americane.