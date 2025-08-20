Procurorii federali din Washington nu vor mai urmări penal posesia de puști și arme de vânătoare

Procurorii federali din Districtul Columbia nu vor mai urmări cazurile de posesie a puștilor și armelor de vânătoare, în baza unei legi locale care le interzice, a relatat Washington Post.

Decizia marchează o schimbare majoră de politică, în condițiile în care administrația președintelui Donald Trump și-a intensificat campania împotriva criminalității din capitală.

Jeanine Pirro, procurorul SUA pentru Washington și o apropiată a lui Trump, a explicat că noua abordare nu se aplică altor infracțiuni legate de arme.

„Vom continua să confiscăm toate armele ilegale și neînregistrate,” a precizat Pirro, adăugând că vor fi urmărite în continuare cazurile în care infractori condamnați sunt prinși cu arme.

Pirro a susținut că interdicția locală privind purtarea puștilor și armelor de vânătoare contravine deciziilor Curții Supreme.

În 2008, instanța supremă a anulat o lege a D.C. care interzicea pistoalele, stabilind că cetățenii au dreptul de a deține arme acasă pentru autoapărare.

În 2022, Curtea a decis că orice lege privind controlul armelor trebuie să fie fundamentată în tradițiile istorice americane.