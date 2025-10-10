Prima pagină » Știri externe » Procurorul general al statului New York, inculpat pentru falsificarea unor documente

Procurorul general al statului New York, inculpat pentru falsificarea unor documente

Procurorul general al statului New York, Letitia James, membru al Partidului Democrat și o opozantă a lui Donald Trump, a fost inculpată joi de un mare juriu federal din Virginia pentru falsificarea unor documente legate de cereri de credite imobiliare, potrivit unei surse Associated Press.
10 oct. 2025, 06:08, Știri externe

Această inculpare are loc după ce James a fost cea care a obținut o condamnare judiciară împotriva președintelui american și vine la scurt timp după cazul fostului director al FBI, James Comey, de asemenea adversar personal al lui Trump.

Potrivit informațiilor, plângerea a fost depusă de Bill Pulte, responsabil în cadrul Agenției pentru finanțarea locuințelor și apropiat al lui Donald Trump. Biroul Letitiei James nu a oferit încă un comentariu oficial.

Cazul apare într-un context tensionat, în care administrația Trump este acuzată că folosește puterea Ministerului Justiției pentru a viza opozanții politici.

James, aflată la al doilea mandat, neagă orice fapta penală, susținând că a corectat doar o eroare administrativă, fără intenția de a induce în eroare creditorul.