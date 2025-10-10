Procurorul general al statului New York, inculpat pentru falsificarea unor documente

Această inculpare are loc după ce James a fost cea care a obținut o condamnare judiciară împotriva președintelui american și vine la scurt timp după cazul fostului director al FBI, James Comey, de asemenea adversar personal al lui Trump.

Potrivit informațiilor, plângerea a fost depusă de Bill Pulte, responsabil în cadrul Agenției pentru finanțarea locuințelor și apropiat al lui Donald Trump. Biroul Letitiei James nu a oferit încă un comentariu oficial.

Cazul apare într-un context tensionat, în care administrația Trump este acuzată că folosește puterea Ministerului Justiției pentru a viza opozanții politici.

James, aflată la al doilea mandat, neagă orice fapta penală, susținând că a corectat doar o eroare administrativă, fără intenția de a induce în eroare creditorul.