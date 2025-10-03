Proiectele de infrastructură, în impas. Administrația Trump oprește miliarde pentru orașele democrate

Directorul de buget al Casei Albe, Russ Vought, a declarat că administraţia Trump va reţine 2,1 miliarde de dolari pentru proiectele de infrastructură din Chicago, extinzând luptele pentru finanţare care au vizat zonele democrate în timpul închiderii guvernului, potrivit AP. Suspendarea afectează un plan mult aşteptat de extindere a trenului Red Line din oraş.

Vought a scris vineri pe reţelele de socializare că banii au fost „pusi în aşteptare pentru a se asigura că finanţarea nu circulă prin contracte bazate pe rasă”. Vought a făcut un anunţ similar la începutul acestei săptămâni în ceea ce priveşte New York-ul, unde a spus că 18 miliarde de dolari pentru infrastructură vor fi suspendaţi, inclusiv finanţarea pentru un nou tunel feroviar sub râul Hudson.

Criticii susţin că suspendarea fondurilor este o armă politică îndreptată împotriva democraţilor. Liderul senatorial Chuck Schumer a avertizat că blocajul va afecta milioane de navetişti şi va stopa crearea a zeci de mii de locuri de muncă.

„Obstrucţionarea acestor proiecte este o prostie şi contraproductivă”, a transmis Schumer pe platforma X.

În timp ce administraţia Trump îşi justifică deciziile prin argumente legate de legalitatea contractelor, închiderea guvernului paralizează şi verificările oficiale ale Departamentului Transporturilor, împingând astfel în impas proiecte considerate vitale pentru economia locală şi naţională.