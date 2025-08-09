Protest masiv la Tel Aviv. Zeci de mii de oameni au cerut încetarea războiului din Gaza și eliberarea ostaticilor

Protestatarii au fluturat pancarte și au ținut în mâini fotografii ale ostaticilor care se află încă în teritoriul palestinian, cerând guvernului să asigure eliberarea acestora, relatează AFP.

Jurnaliștii AFP prezenți la manifestație au estimat numărul participanților la zeci de mii, în timp ce un grup care reprezintă familiile ostaticilor a afirmat că ar fi participat până la 100.000 de persoane.

„Vom încheia cu un mesaj direct către prim-ministrul Benjamin Netanyahu: dacă invadați părți din Gaza și ostaticii sunt uciși, vă vom urmări în piețele orașelor, în campaniile electorale și în orice loc și moment”, a declarat pentru AFP Shahar Mor Zahiro, rudă a unui ostatic ucis.

Vineri, cabinetul de securitate condus de Netanyahu a aprobat planurile pentru o amplă operațiune de ocupare a orașului Gaza, declanșând un val de critici pe plan intern și internațional.

Puteri străine, inclusiv unii dintre aliații Israelului, au exercitat presiuni pentru un armistițiu negociat, care să asigure eliberarea ostaticilor și să contribuie la atenuarea crizei umanitare din Fâșia Gaza.

În ciuda reacțiilor negative și a zvonurilor privind disensiuni în rândul armatei, Netanyahu a rămas ferm pe poziție în privința deciziei. „Nu vom ocupa Gaza. Vom elibera Gaza de Hamas”, a declarat premierul Israelului.

Autoritatea Palestiniană a criticat sâmbătă planul Israelului de a-și extinde operațiunile în Gaza. Președintele Mahmud Abbas a afirmat că planul „constituie o nouă crimă”.