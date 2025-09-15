Proteste în Peru. Localnicii blochează trenurile către cetatea incașă Machu Picchu

Înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1983, complexul fortificat primește în medie aproximativ 4.500 de vizitatori în fiecare zi, mulți dintre ei străini, potrivit ministerului turismului. Autoritățile nu au oferit o cifră a turiștilor blocați sau un plan de evacuare.

Locuitorii cer alegerea unei noi companii care să opereze autobuzele care transportă vizitatorii de la gara Aguas Calientes, de la poalele muntelui Machu Picchu, până la sit.

Vizitatorii sosesc la Aguas Calientes din orașul Cusco – vechea capitală a imperiului Inca – aflat la aproximativ 110 kilometri distanță.

Contractul fostei firme de autobuze se încheiase după o concesiune de 30 de ani, dar serviciile au continuat – probabil de către aceeași companie.

Locuitorii și-au exprimat în mod similar revendicările sociale în ianuarie anul trecut, când aproximativ 1.200 de turiști au trebuit să fie evacuați din Machu Picchu – unii fără să vadă situl.

Cu un an mai devreme, Machu Picchu a fost închis timp de 25 de zile în timpul protestelor împotriva punerii sub acuzare și arestării președintelui de atunci, Pedro Castillo.

Machu Picchu a fost construit în secolul al XV-lea, la o altitudine de 2.500 de metri, la ordinul conducătorului incaș Pachacutec.

Este considerată o minune a arhitecturii și ingineriei.

Turismul este esențial pentru economia Peru.