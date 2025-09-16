Qatar cere reînnoirea acordului de apărare cu SUA după atacul Israelului

Qatarul consideră că atacul Israelului îi obligă să accelereze discuţiile pentru un nou acord de apărare cu Statele Unite, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed al-Ansari, după întâlnirea de la Doha dintre emirul Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani şi secretarul de stat american Marco Rubio.

„Relaţiile dintre Qatar şi SUA sunt strategice, în special în domeniul apărării, iar acest subiect a fost parte a discuţiilor,” a afirmat al-Ansari, subliniind că ţara sa este hotărâtă să îşi apere suveranitatea şi să prevină repetarea unui astfel de atac.

Întrebat despre informaţiile potrivit cărora Washingtonul ar fi fost avertizat cu 50 de minute înainte de atac, oficialul qatarez a spus că Doha se bazează doar pe comunicarea directă cu partenerul american.

Qatarul declarase anterior că a aflat despre atac la 10 minute după ce acesta a început.