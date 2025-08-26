Raid israelian asupra Cisiordaniei, unde se află sediul Autorității Palestiniene: zeci de răniți

Israelul a declarat că a vizat casele de schimb valutar legate de Hamas.

Dar raidul riscă să submineze și mai mult Autoritatea Palestiniană recunoscută internațional, care încearcă să profite de recenta decizie a unor țări occidentale importante de a recunoaște statul palestinian, scrie AP.

Autoritatea Palestiniană, condusă de rivalii Hamas, nu a comentat raidul.

Ea cooperează cu Israelul în materie de securitate și exercită o autonomie limitată în anumite părți ale Cisiordaniei.

Mulți palestinieni o consideră o entitate coruptă și autocratică.

Semiluna Roșie Palestiniană a declarat că 58 de persoane au fost rănite în timpul raidului, opt dintre ele fiind împușcate cu gloanțe reale și 14 cu gloanțe de cauciuc.

Câteva zeci de persoane au aruncat cu pietre în coloana de vehicule blindate israeliene care intrau în centrul orașului. Armata a declarat că a reținut cinci persoane „suspectate de activități teroriste”.

Imaginile Associated Press au arătat oameni fugind în timp ce grenade lacrimogene erau aruncate pe străzi și trotuare aglomerate, un soldat israelian trăgând cu arma în aer și oameni transportând un tânăr rănit la o ambulanță.