Rămășițe umane descoperite la mina japoneză Chosei, unde muncitorii au murit în 1942

Trei posibile oase de membre și un craniu au fost descoperite în ultimele două zile de scafandri coreeni la fostul sit al minei Chosei, în vestul prefecturii Yamaguchi.

Oasele urmează să fie examinate de poliția locală pentru a determina dacă aparțin vreunuia dintre cei care au murit în mină acum 83 de ani.

Dacă acest lucru va fi confirmat, descoperirea ar putea accelera eforturile de recuperare a altor rămășițe ale celor 136 de muncitori coreeni și 47 de muncitori japonezi decedați în prăbușirea minei.

Recuperarea posibilelor rămășițe umane vine la doar câteva zile după summitul de la Tokyo dintre premierul Shigeru Ishiba și președintele sud-coreean Lee Jae Myung, care a evidențiat legăturile de cooperare între cele două țări în domenii precum securitatea regională și comerțul, evitând diferențele istorice.

Yamaguchi’s Chosei coal mine collapsed in 1942, killing 183 people (incl.136 Koreans).

It has been 83yrs.

A citizen’s group hopes that they will be able to return the remains to the victims’ families.

Japanese historical revisionism https://t.co/H7wT0kZfRh pic.twitter.com/WWGQ1Vhp7v — aqua (@aqua52043525) February 2, 2025

Sute de mii de muncitori coreeni folosiți de Japonia

Mina subacvatică Chosei a început operațiunile în 1914. În februarie 1942, o parte a tavanului unui puț minier s-a prăbușit, inundând mina și omorând cei 183 de muncitori aflați în interior. Accidentul a fost uitat mult timp, până când un grup de cetățeni a început investigațiile în 1991, inițial pentru a ridica un memorial dedicat victimelor și a conserva fostul sit minier, inclusiv intrarea și puțul de ventilație.

Istoricii spun că Japonia a folosit sute de mii de muncitori coreeni înainte și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv pe cei aduși cu forța de pe Peninsula Coreeană, în mine și fabrici japoneze, pentru a compensa lipsa forței de muncă, deoarece majoritatea bărbaților japonezi apți de muncă erau trimiși pe fronturi în Asia și Pacific.

După ani de muncă în colectarea mărturiilor și documentelor istorice despre mină, grupul a început anul trecut căutările subacvatice pentru rămășițele victimelor.

Secretarul șef al Cabinetului, Yoshimasa Hayashi, și-a exprimat condoleanțele pentru toate victimele accidentului minier și a spus că guvernul urmărește examinarea oaselor de către poliție. El a adăugat că autoritățile nu au obținut încă expertiza privind siguranța căutărilor subacvatice la sit.