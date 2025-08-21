Răniți și incendii în valul de drone și rachete cu care Rusia a atacat vestul Ucrainei

Conform The Kyiv Independent, un nou atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei a vizat în noaptea de 20 spre 21 august orașe din vestul țării, printre care Lviv, Rivne, Lutsk și Mukacevo.

Loviturile cu rachete și drone au provocat explozii, incendii și pagube materiale semnificative, fiind raportate și victime.

La Lviv, primarul Andryi Sadovyi a anunțat că deflagrațiile au avariat zeci de locuințe și au declanșat mai multe incendii, iar în Mukacevo un sit comercial a fost lovit, ceea ce a dus la rănirea a cel puțin 12 persoane, dintre care 10 au fost transportate de urgență la spital.

Potrivit autorităților locale, clădirile afectate ar putea fi distruse complet de flăcări.

Forțele aeriene ucrainene au confirmat că zeci de drone Shahed și rachete de croazieră au fost lansate spre vestul țării, unele fiind interceptate de apărarea antiaeriană deasupra Kievului și în mai multe regiuni.