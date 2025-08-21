Prima pagină » Știri externe » Răniți și incendii în valul de drone și rachete cu care Rusia a atacat vestul Ucrainei

Răniți și incendii în valul de drone și rachete cu care Rusia a atacat vestul Ucrainei

Rusia a lansat în noaptea de 20 spre 21 august un val de drone și rachete asupra mai multor regiuni ale Ucrainei, inclusiv zone aflate la sute de kilometri de linia frontului, provocând incendii și rănirea a zeci de civili, chiar dacă discuțiile de pace cu SUA și Ucraina sunt în desfășurare.
21 aug. 2025, Știri externe

Conform The Kyiv Independent, un nou atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei a vizat în noaptea de 20 spre 21 august orașe din vestul țării, printre care Lviv, Rivne, Lutsk și Mukacevo.

Loviturile cu rachete și drone au provocat explozii, incendii și pagube materiale semnificative, fiind raportate și victime.

La Lviv, primarul Andryi Sadovyi a anunțat că deflagrațiile au avariat zeci de locuințe și au declanșat mai multe incendii, iar în Mukacevo un sit comercial a fost lovit, ceea ce a dus la rănirea a cel puțin 12 persoane, dintre care 10 au fost transportate de urgență la spital.

Potrivit autorităților locale, clădirile afectate ar putea fi distruse complet de flăcări.

Forțele aeriene ucrainene au confirmat că zeci de drone Shahed și rachete de croazieră au fost lansate spre vestul țării, unele fiind interceptate de apărarea antiaeriană deasupra Kievului și în mai multe regiuni.