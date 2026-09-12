Raport: Germania suspectează serviciul rus GRU de implicare în „atacul hibrid” de pe aeroportul din Leipzig

Ziarul german Welt am Sonntag a citat, sâmbătă, rapoarte ale serviciilor de informații care leagă recentul atac eșuat cu drone de la Aeroportul Leipzig/Halle direct de serviciul rus de informații militare GRU.

Potrivit Deutsche Welle (DW), un rus numit Oleg Le, membru al GRU, este suspectat că a coordonat logistica planului de atac care viza aeroportul din estul Germaniei.

Evaluările de securitate clasificate citate de Welt am Sonntag indică faptul că cetățeanul rus se află acum în țara sa de origine, după ce a plecat spre Serbia cu un zbor de la Aeroportul Berlin-Brandenburg.

Totodată, autorităţile au identificat și un al doilea suspect, un cetăţean belarus pe nume Andrei Ka, adaugă ziarul.

Explozibilii ar fi intrat în Germania din Bulgaria și Serbia

Surse din serviciile de informații germane au declarat pentru Welt am Sonntag că explozibilii folosiți în incident au fost probabil introduși ilegal în Germania cu un camion din Bulgaria și Serbia și apoi depozitați în depozite subterane odată ajunși la Leipzig.

Potrivit DW, Berlinul a precizat rapid că probele criminalistice găsite la Aeroportul Leipzig/Halle — inclusiv configurația dronei, explozibilii și mecanismele de declanșare folosite în alte atacuri hibride rusești — indicau un complot rusesc.

Incidentul de la Aeroportul Leipzig/Halle a avut loc în seara zilei de 4 august și a implicat o dronă încărcată cu explozivi, care a fost găsită în apropierea unui avion de transport ucrainean.

De asemenea, guvernul german a acuzat oficial Rusia la începutul lunii septembrie.