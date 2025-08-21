Război total în Polonia între premierul Tusk și noul președinte Nawrocki. Acuzații, legi blocate și conflict pe reprezentarea externă

Acuzația este cea mai recentă în lupta cu guvernul centrist al prim-ministrului Donald Tusk cu președintele Karol Nawrocki ce a candidat pentru partidul naționalist Lege și Justiție (PiS).

Proiectul de lege ar fi redus distanța necesară între instalațiile planificate și locațiile rezidențiale, menținând în același timp autorizațiile mai restrictive pentru proiectele situate în apropierea zonelor naturale protejate. Acesta includea stimulente pentru municipalități și proprietarii de case din zonele situate în apropierea noilor parcuri eoliene.De asemenea, includea o clauză care ar fi înghețat prețurile energiei pentru gospodării până la sfârșitul anului.

Nawrocki, care se opune relaxării reglementărilor privind parcurile eoliene, dar este în favoarea înghețării prețurilor la energie, s-a opus combinării celor două elemente într-un singur proiect de lege.

„Există un proiect de lege pe care am decis fără echivoc să-l resping”, a declarat Nawrocki într-o conferință de presă.

„Proiectul de lege privind parcurile eoliene… este o formă de șantaj din partea majorității parlamentare și a guvernului, nu numai împotriva președintelui Republicii Polone, ci și împotriva societății”, a afirmat el.

Nawrocki a declarat că va propune un nou proiect de lege care va prelua secțiunea privind înghețarea prețurilor din legislația respinsă, eliminând elementele referitoare la parcurile eoliene.

Tusk și miniștrii săi i-au răspuns dur președintelui

„Rea voință sau incompetența oribilă a președintelui Nawrocki. Nu sunt exclus că ambele. Veto-ul său înseamnă electricitate mai scumpă pentru toți polonezii – astăzi și în viitor. Primele examene: diplomație și energie eșuate. Toată lumea va plăti”, a scris premierul Tusk pe Facebook.

Ministrul Energiei, Milosz Motyka, a răspuns la veto, scriind pe X că Polonia trebuie să deblocheze „potențialul oferit de sursele de energie ieftine”.

„Veto-ul președintelui Nawrocki asupra legii care garantează prețuri scăzute la energie este o lovitură pentru familiile poloneze, industrie, securitatea energetică și întreaga economie”, a scris el.

Război total între președinte și premier

Nu este primul duel între noul președinte, instalat luna acesta, și premierul ce are o majoritate în Parlament. Polonia nu a participat la summit-ul de la Casa Albă după ce între președinte și premier a izbucnit un conflict privind politica externă ce amintește de duelul Băsescu-Ponta din România. Atunci în Românnia, președintele și premierul s-au contrat cu privire la cine să participe la reuniunile de la Bruxelles.

Acum în Polonia a avut loc o situație similară. Premierul este cel conform constituției din Polonia are atribuțiile pe politică externă, dar la Washington era așteptat de administrația Trump noul președinte, ce este mai apropiat de viziunile liderului de la Casa Albă. Confictul a făcut ca Polonia să nu trimită până la urmă pe nimeni, iar problema se poate extinde și la viitoarele întâlniri externe.