Suedia va furniza Poloniei trei submarine pe fondul amenințării Rusiei

Varșovia a intensificat investițiile în forțele armate pentru a contracara ceea ce consideră a fi o amenințare crescândă din partea Rusiei după invazia Ucrainei de către Moscova în 2022.

Acordul din cadrul programului „Orka” de consolidare a armatei poloneze este unul dintre cele mai mari până în prezent dintr-o serie de achiziții, potrivit Reuters.

„Suedia a prezentat cea mai bună ofertă din toate punctele de vedere, în ceea ce privește criteriile, termenul de livrare și capacitatea operațională, în special în Marea Baltică”, a declarat viceprim-ministrul Wladislaw Kosiniak-Kamisz într-o conferință de presă.

El a afirmat că ar dori ca acordul comercial să fie încheiat cel târziu în al doilea trimestru al anului 2026.

Compania suedeză Saab, care produce o gamă largă de echipamente militare, inclusiv avioane de vânătoare, sisteme de supraveghere, rachete și submarine, va furniza Poloniei submarine A26.

Varșovia a primit oferte și din partea Germaniei, Italiei, Franței, Spaniei și Coreei de Sud. Marea Britanie și-a exprimat sprijinul pentru oferta suedeză.

Saab a semnat în septembrie un memorandum de înțelegere privind colaborarea în domeniul apărării cu grupul polonez de armament PGZ.