Războiul din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului urcă puternic. Trump avertizează: „Dacă aliații nu reușesc să ajute SUA în Iran, NATO va avea un viitor foarte rău” / Avionul lui Khamenei a fost distrus de israelieni

Israelul declanșează o ofensivă terestră restrânsă împotriva pozițiilor Hezbollah din sudul Libanului Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au confirmat lansarea unei operațiuni terestre limitate, concentrată pe pozițiile Hezbollah din sudul Libanului. Scopul intervenției este consolidarea liniilor de apărare avansate, pe fondul creșterii tensiunilor de-a lungul frontierei dintre Israel și Liban. Autoritățile militare spun că acțiunile vizează obiective specifice și că situația este monitorizată atent pentru a preveni escaladări necontrolate. IDF anunță începutul unei serii de lovituri extinse asupra infrastructurii regimului iranian Forțele de Defensivă Israeliene (IDF) tocmai au început un val de atacuri la scară largă care vizează infrastructura regimului terorist iranian din Teheran, Shiraz și Tabriz. Israel anunță lansarea de rachete din Iran și activarea sistemelor de apărare IDF a confirmat recent că rachete au fost lansate din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele defensive au fost activate pentru a intercepta amenințarea. Comandamentul Frontului Intern a transmis instrucțiuni de precauție direct pe telefoanele mobile ale persoanelor din zonele afectate. Publicul este rugat să acționeze responsabil și să urmeze indicațiile. După primirea avertizării, cetățenii trebuie să intre într-un spațiu protejat și să rămână acolo până la noi instrucțiuni. Ieșirea din spațiul protejat este permisă doar după primirea unor indicații explicite, iar oamenii sunt solicitați să continue să respecte ghidurile Comandamentului Frontului Intern. Avionul lui Khamenei a fost distrus de israelieni Armata israeliană (IDF) a raportat că membrii Forțelor Aeriene Israeliene au distrus un avion folosit de fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit Nexta. De asemenea, aparatul de zbor a fost utilizat de diferiți oficiali din conducerii țării. Conform armatei israeliene, aeronava se afla pe aeroportul Mehrabad din Teheran și a fost distrusă de un atac aerian țintit. Atacul a avut loc noaptea.

Ministrul de Externe al Germaniei avertizează asupra limitelor dreptului internațional în contextul conflictului cu Iranul

Ministrul german de externe, Wadephul, a declarat că „dreptul internațional nu trebuie… să conducă la posibilitatea ca un regim nedrept precum Iranul să poată pur și simplu continua”.

El a adăugat că „susținem dreptul internațional… dar există eșecuri”, explicând sprijinul pentru normele globale, dar și îngrijorarea cu privire la dificultățile actuale în aplicarea acestora în criza din Orientul Mijlociu.

Emirates Airlines suspendă temporar toate zborurile din și spre Dubai

Emirates Airlines a anunțat că își suspendă din nou toate zborurile către și dinspre Dubai. Compania estimează că va relua un program limitat astăzi, după ora 10:00, ora locală a Dubaiului.

Seyed Abbas Araghchi acuză sfaturile greșite date președintelui SUA pentru vărsarea de sânge în războiul cu Iranul

Seyed Abbas Araghchi, ministrul Afacerilor Externe al Iranului, a declarat că sfaturile greșite oferite președintelui SUA au dus la vărsarea de sânge în conflictul actual, afectând atât iranienii, cât și americanii. El a mai menționat că familia unui soldat american ucis are nevoie de sprijin public pentru a-și acoperi cheltuielile de trai și a spus că un acord echilibrat era aproape de a fi realizat înainte ca aceste decizii să intensifice războiul.

Secretarul Energiei al SUA prevede încheierea rapidă a conflictului cu Iranul

Secretarul Energiei al SUA, Chris Wright, a declarat că se așteaptă ca conflictul în curs cu Iranul să se încheie în următoarele câteva săptămâni, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de creșterea prețurilor la gaze.

Trump cere Chinei să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și avertizează cu amânarea summitului cu Xi Jinping