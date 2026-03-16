Războiul din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului urcă puternic. Trump avertizează: „Dacă aliații nu reușesc să ajute SUA în Iran, NATO va avea un viitor foarte rău” / Avionul lui Khamenei a fost distrus de israelieni

Israelul declanșează o ofensivă terestră restrânsă împotriva pozițiilor Hezbollah din sudul Libanului
Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au confirmat lansarea unei operațiuni terestre limitate, concentrată pe pozițiile Hezbollah din sudul Libanului.
Scopul intervenției este consolidarea liniilor de apărare avansate, pe fondul creșterii tensiunilor de-a lungul frontierei dintre Israel și Liban. Autoritățile militare spun că acțiunile vizează obiective specifice și că situația este monitorizată atent pentru a preveni escaladări necontrolate.
IDF anunță începutul unei serii de lovituri extinse asupra infrastructurii regimului iranian
Forțele de Defensivă Israeliene (IDF) tocmai au început un val de atacuri la scară largă care vizează infrastructura regimului terorist iranian din Teheran, Shiraz și Tabriz.
Israel anunță lansarea de rachete din Iran și activarea sistemelor de apărare
IDF a confirmat recent că rachete au fost lansate din Iran către teritoriul Statului Israel. Sistemele defensive au fost activate pentru a intercepta amenințarea.
Comandamentul Frontului Intern a transmis instrucțiuni de precauție direct pe telefoanele mobile ale persoanelor din zonele afectate. Publicul este rugat să acționeze responsabil și să urmeze indicațiile.
După primirea avertizării, cetățenii trebuie să intre într-un spațiu protejat și să rămână acolo până la noi instrucțiuni. Ieșirea din spațiul protejat este permisă doar după primirea unor indicații explicite, iar oamenii sunt solicitați să continue să respecte ghidurile Comandamentului Frontului Intern.
Avionul lui Khamenei a fost distrus de israelieni
Armata israeliană (IDF) a raportat că membrii Forțelor Aeriene Israeliene au distrus un avion folosit de fostul lider suprem al Iranului, Ali Khamenei, potrivit Nexta. De asemenea, aparatul de zbor a fost utilizat de diferiți oficiali din conducerii țării.
Conform armatei israeliene, aeronava se afla pe aeroportul Mehrabad din Teheran și a fost distrusă de un atac aerian țintit. Atacul a avut loc noaptea.
Ministrul de Externe al Germaniei avertizează asupra limitelor dreptului internațional în contextul conflictului cu Iranul
Ministrul german de externe, Wadephul, a declarat că „dreptul internațional nu trebuie… să conducă la posibilitatea ca un regim nedrept precum Iranul să poată pur și simplu continua”.
El a adăugat că „susținem dreptul internațional… dar există eșecuri”, explicând sprijinul pentru normele globale, dar și îngrijorarea cu privire la dificultățile actuale în aplicarea acestora în criza din Orientul Mijlociu.
Emirates Airlines suspendă temporar toate zborurile din și spre Dubai
Emirates Airlines a anunțat că își suspendă din nou toate zborurile către și dinspre Dubai. Compania estimează că va relua un program limitat astăzi, după ora 10:00, ora locală a Dubaiului.
Seyed Abbas Araghchi acuză sfaturile greșite date președintelui SUA pentru vărsarea de sânge în războiul cu Iranul
Seyed Abbas Araghchi, ministrul Afacerilor Externe al Iranului, a declarat că sfaturile greșite oferite președintelui SUA au dus la vărsarea de sânge în conflictul actual, afectând atât iranienii, cât și americanii. El a mai menționat că familia unui soldat american ucis are nevoie de sprijin public pentru a-și acoperi cheltuielile de trai și a spus că un acord echilibrat era aproape de a fi realizat înainte ca aceste decizii să intensifice războiul.
Secretarul Energiei al SUA prevede încheierea rapidă a conflictului cu Iranul
Secretarul Energiei al SUA, Chris Wright, a declarat că se așteaptă ca conflictul în curs cu Iranul să se încheie în următoarele câteva săptămâni, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de creșterea prețurilor la gaze.
Trump cere Chinei să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz și avertizează cu amânarea summitului cu Xi Jinping
Donald Trump a declarat că China ar trebui să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, argumentând că Beijingul depinde în mare măsură de petrolul care curge prin această cale navigabilă, scrie Financial Times.
El a avertizat că dorește poziția Beijingului înainte de summitul planificat cu Xi Jinping, sugerând că întâlnirea ar putea fi amânată dacă China nu acționează.
Atac cu drone iraniene lângă Aeroportul Internațional Dubai, incendiu puternic și zboruri suspendate temporar
Atac cu drone iraniane a lovit un rezervor de combustibil/o stație de alimentare cu combustibil din apropierea Aeroportului Internațional Dubai, provocând un incendiu de amploare peste noapte.
Operațiunile de zbor au fost suspendate temporar, provocând perturbări majore pe aeroport.
- Donald Trump a avertizat că NATO se confruntă cu un viitor „foarte sumbru” dacă aliații SUA nu vor contribui la menținerea deschisă a strâmtorii Hormuz, a relatat Financial Times. De asemenea, el a declarat duminică că a solicitat aproximativ șapte țări să trimită nave de război pentru a menține deschisă strâmtoarea Ormuz, însă apelurile sale nu au dus la niciun angajament, în contextul în care prețurile petrolului cresc vertiginos pe fondul conflictului cu Iranul. Președintele american a refuzat să numească țările care depind în mare măsură de țițeiul din Orientul Mijlociu și cu care administrația negociază pentru a se alătura unei coaliții menite să asigure securitatea căii navigabile pe care circulă, în mod normal, aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial. Australia și Japonia au refuzat să-și trimită forțele navale în strâmtoare.
- Zborurile au fost suspendate temporar la aeroportul din Dubai, anterior unul dintre cele mai aglomerate din lume, după ce un „incident legat de o dronă” a provocat un incendiu în apropiere, au declarat luni autoritățile orașului. Incidentul a afectat un rezervor de combustibil, a declarat biroul de presă al centrului financiar din Golf, adăugând ulterior că autoritățile au stins incendiul care a izbucnit. Biroul a declarat că nu au fost raportate victime.
- Israelul a declarat că armata sa rămâne concentrată asupra a mii de ținte potențiale din Iran, chiar dacă Teheranul a emis un avertisment sever către națiunile vecine împotriva implicării în continuare în războiul regional care se extinde rapid.
- Prețurile petrolului au urcat din nou pe fondul temerilor crescânde legate de aprovizionare, după ce SUA au lovit centrul petrolier vital al Iranului de pe Insula Kharg, iar Trump a cerut aliaților să ajute la redeschiderea strâmtorii Ormuz. Țițeiul Brent, referința internațională, a crescut cu 1,8%, ajungând la 104,98 dolari pe baril.
Prețul petrolului din nou în creștere
Administrația Trump a încercat în repetate rânduri să calmeze piețele și să reducă temerile privind blocajele din transportul maritim. Președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor trimite forțe navale pentru a escorta și proteja petrolierele care ies din Orientul Mijlociu. Totuși, administrația a recunoscut recent că ar putea dura săptămâni până când Marina americană va fi pregătită să înceapă această operațiune.
Între timp, Iranul și-a intensificat presiunile, inclusiv prin amplasarea de mine în strâmtoare și prin amenințări că va lovi orice infrastructură petrolieră și de gaze asociată Statelor Unite. De la izbucnirea războiului, mai multe petroliere au fost deja lovite în Strâmtoarea Ormuz.
Statele Unite au bombardat și insula Kharg, unde se află cea mai mare parte a producției petroliere iraniene. Cu toate acestea, administrația Trump a transmis că, pentru moment, a evitat să lovească direct producția de petrol a Iranului.
Pe fondul escaladării crizei, Washingtonul a încercat în weekend să crească rapid producția internă pentru a contracara scumpirea carburanților. Și Agenția Internațională pentru Energie a intervenit. Statele membre au convenit miercuri să elibereze 400 de milioane de barili din rezervele de urgență, cea mai amplă acțiune colectivă din istoria instituției. Cu toate acestea, petrolul provenit din America și Europa nu va ajunge pe piață înainte de sfârșitul lunii martie.
Efectele blocajului din Ormuz depășesc însă piața petrolului. Fermierii din întreaga lume depind de îngrășămintele transportate prin această rută, ceea ce ar putea duce la creșterea prețurilor alimentelor. În plus, produsele perisabile transportate pe mare, precum lactatele, fructele, legumele și peștele, ar putea fi printre primele mărfuri care se vor scumpi pe fondul perturbărilor comerciale.
Volatilitatea rămâne ridicată și pe piețele financiare. În tranzacțiile de după închiderea burselor, unde volumele sunt mai mici și speculatorii își acoperă pozițiile, petrolul tinde să aibă oscilații mai puternice. Duminica trecută, cotațiile au urcat până aproape de 120 de dolari pe baril, înainte de a reveni în jurul pragului de 100 de dolari în cursul zilei de luni.
Trump avertizează dur NATO: “Dacă aliații nu reușesc să ajute SUA în Iran, NATO va avea un viitor foarte rău”
Într-o discuție telefonică cu Financial Times, președintele SUA, Donald Trump, a lansat avertismente puternice chiar liderilor Alianței Nord Atlantice. Dacă nu vor reuși să ajute SUA să deschidă Strâmtoarea Ormuz, NATO se va confrunta cu un viitor „foarte rău”, spune liderul de la Casa Albă, transmițând un mesaj direct națiunilor europene să se alăture efortului său de război în Iran. În interviu, liderul de la Casa Albă a anunțat ce ajutor dorește de la europeni și de la China pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz.
„Avem un lucru numit NATO. Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina, dar i-am ajutat. Nu sunt sigur că vor fi acolo pentru noi”
În ciuda avertismentului său, Trump a fost pesimist că aliații SUA vor ține cont de apelurile sale de ajutor.
„Avem un lucru numit NATO”, a spus Trump, care a criticat adesea alianța. „Am fost foarte amabili. Nu a trebuit să-i ajutăm cu Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță de noi… Dar i-am ajutat. Acum vom vedea dacă ne vor ajuta. Pentru că am spus de mult că vom fi acolo pentru ei, dar ei nu vor fi acolo pentru noi. Și nu sunt sigur că vor fi acolo.”
Rugat să specifice ajutorul de care are nevoie, Trump a spus „orice ar fi”. El a adăugat că aliații ar trebui să trimită dragoare de mine, dintre care Europa deține mult mai multe decât SUA.