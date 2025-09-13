Războiul din Ucraina, ziua 1.298. Zelenski: Ofensiva rusă din regiunea Sumî a fost respinsă complet / Zelenski: Prezența emisarului american Kellogg protejează Kievul precum sistemele Patriot

Volodimir Zelenski spune că detaliile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt „deja stabilite pe hârtie”

Volodimir Zelenski spune că garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt aproape gata pe hârtie. Prezența trupelor străine ar arăta sprijin politic pentru Kiev.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat vineri că multe detalii privind garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt deja pe hârtie.

Președintele a adăugat că prezența trupelor străine pe teritoriul ucrainean ar arăta un sprijin politic evident pentru Kiev, scrie Reuters.

Investigație media: peste 130.000 de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați

O investigație recentă a confirmat moartea a peste 130.000 de soldați ruși în Ucraina, scrie The Kyiv Independent.

Printre aceștia se numără 36.568 de voluntari, 18.261 de prizonieri recrutați, 14.797 de militari mobilizați și 2.777 de mercenari.

Zelenski: Ofensiva rusă din regiunea Sumî a fost respinsă complet

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat pe 12 septembrie că forțele ucrainene au „zădărnicit complet” ofensiva Rusiei în regiunea Sumî.

Declarația, bazată pe rapoarte de pe front primite de la comandantul-șef Oleksandr Sîrskîi, a subliniat că apărarea ucraineană a reușit să oprească operațiunea în zonă.

UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei, în pofida opoziției Ungariei și Slovaciei

Uniunea Europeană a reînnoit sancțiunile împotriva Rusiei, prelungind măsurile care vizează o gamă largă de persoane.

Lista îi include pe președintele Vladimir Putin, ministrul de externe Serghei Lavrov, oficiali militari de rang înalt, parlamentari, oligarhi, propagandiști, mercenari și persoane implicate în răpirea copiilor ucraineni din teritoriile ocupate.

Polonia nu va rupe relațiile diplomatice cu Rusia după atacul cu drone

Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a declarat că Polonia nu intenționează să rupă relațiile diplomatice cu Rusia, în ciuda recentului incident cu drone.

El a subliniat că Varșovia a limitat deja activitățile diplomatice rusești în mai multe regiuni, măsură pe care a considerat-o deocamdată suficientă.

Zelenski: Prezența emisarului american Kellogg protejează Kievul precum sistemele Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lăudat prezența emisarului american Keith Kellogg la Kiev, comparând-o cu puterea de protecție a sistemelor de apărare aeriană Patriot, scrie The Kyiv Independent.

Vorbind la reuniunea anuală „Yalta European Strategy”, Zelenski a spus: „De fiecare dată când sunteți aici, domnule general, putem dormi ceva mai liniștiți. Am dori să călătoriți în toate orașele Ucrainei.”

Zelenski a profitat de ocazie pentru a cere din nou Washingtonului să continue sprijinul pentru Ucraina.