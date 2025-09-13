Trump și liderii europeni caută o strategie comună pentru a forța Rusia la negocieri privind războiul din Ucraina

Acum, provocarea majoră este găsirea unei strategii comune între Uniunea Europeană și administrația de la Casa Albă.

În ultimele zile, oficiali de rang înalt din SUA și Europa s-au întâlnit la Washington și Bruxelles pentru a discuta noi sancțiuni financiare și limitarea exporturilor rusești de petrol și gaze. Deși ambele părți sunt în mare parte de acord asupra unui pachet de măsuri, diferențele de abordare rămân evidente, scrie POLITICO.

Trump și sancțiunile comerciale împotriva Chinei și Indiei

Administrația Trump propune impunerea unor tarife comerciale de 100% Chinei și Indiei, principalele state care continuă să importe energie din Rusia. Donald Trump le-a transmis europenilor că SUA este dispusă să meargă mai departe doar dacă Bruxellesul adoptă aceeași măsură. Totuși, liderii europeni consideră imposibilă o astfel de decizie, care ar afecta grav economia blocului comunitar.

Uniunea Europeană și noul pachet de sancțiuni contra Rusiei

În timp ce Washingtonul mizează pe tarife comerciale, Uniunea Europeană dorește să sancționeze companiile și instituțiile financiare care fac afaceri cu Moscova. UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei, însă negociatorii europeni avertizează că cele mai eficiente măsuri trebuie implementate alături de americani.

Europa vrea să renunțe la energia din Rusia

În paralel, Bruxelles-ul accelerează planurile de a elimina complet importurile de gaze naturale și petrol rusesc până în 2027. Pentru a compensa lipsa resurselor, Uniunea Europeană negociază un acord de 750 de miliarde de dolari cu Statele Unite, ce vizează achiziția de gaz natural lichefiat, petrol și combustibil nuclear american.

Oficialii europeni speră ca acest acord să le ofere un avantaj în negocierile cu Ungaria și Slovacia, state reticente până acum la oprirea completă a comerțului energetic cu Rusia.