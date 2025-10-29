Războiul din Ucraina, ziua 1.344. Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei / O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA: Putin nu e dispus să cedeze

Istoricii spun că atenția lui Putin asupra Ucrainei atinge nivelul obsesiei

Istoria comună ruso-ucraineană a fost marcată de secole de subjugare și represiune. Liderii ruși și sovietici, de la țari la Iosif Stalin, au privit națiunea ucraineană cu suspiciune.

Cu toate acestea, Serghei Radcenko, istoric specializat în politica externă sovietică și rusă, spune că obsesia pentru Ucraina este „proprie lui Putin”.

„Dacă priviți în urmă decenii pentru a vedea cum liderii sovietici și ruși s-au inspirat din istorie, veți observa că, deși au făcut cu toții asta, nu au fost obsedați de ea”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

Hrytsak leagă acest lucru direct de invazia la scară largă.

Deși recunoaște că relațiile ruso-ucrainene ar fi dificile indiferent cine se află la Kremlin, istoricul ucrainean consideră că obsesia lui Putin pentru Ucraina joacă un rol important.

Pentru el, este o chestiune personală, adaugă Hrytsak.

Atacuri ucrainene asupra unei rafinării de petrol și a unei uzine chimice din vestul Rusiei

Ucraina ar fi lovit, în cursul nopții de marți spre miercuri, o rafinărie de petrol și o uzină chimică din regiunile vestice ale Rusiei.

Zelenski ordonă Ucrainei să înceapă exportul de armament controlat începând din noiembrie

Președintele Volodimir Zelenski a dispus Ministerului Apărării de la Kiev să lanseze, începând cu luna noiembrie, un program de „export controlat” al armamentului ucrainean, pe fondul creșterii rapide a industriei de apărare și a producției de drone.

Serviciile de informaţii SUA: Rusia nu dă semne că ar fi dispusă să cedeze în războiul din Ucraina

O nouă evaluare a serviciilor de informaţii din SUA arată că preşedintele rus Vladimir Putin este mai hotărât ca oricând să continue războiul din Ucraina, în ciuda pierderilor militare şi economice, în timp ce preşedintele Donald Trump încearcă să relanseze eforturile de pace.

Zelenski: Prioritatea noastră este apărarea aeriană şi refacerea sistemului energetic

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunţat marţii că a discutat la Kiev cu ministrul olandez de Externe, David van Weel, despre situaţia critică a sistemului energetic ucrainean şi despre utilizarea activelor ruse îngheţate pentru reconstrucţia ţării.