Într-o primă întâlnire în persoană de la începutul invaziei totale a Rusiei, prim-ministrul indian Narendra Modi i-a spus preşedintelui Volodymyr Zelensky că India va face tot posibilul pentru a ajuta la încheierea războiului.

Forţele ruse au atacat oraşele Avdiivka, Chasiv Yar, New York, Toretsk şi Marinka din regiunea Doneţk, ucigând doi civili şi rănind alţi şase, a informat procuratura regională pe 21 mai.

Trupele ucrainene continuă să avanseze pe flancuri şi se apropie de o „încercuire tactică” a oraşului Bakhmut din regiunea Doneţk, a informat pe 21 mai Oleksandr Syrskyi, comandantul Forţelor Terestre ale Ucrainei.

Brigada a treia de asalt a Ucrainei a raportat, pe 21 mai, că a înaintat 700 de metri în teritoriul ocupat anterior de ruşi, lângă Bakhmut din regiunea Doneţk.

Armata ucraineană nu mai controlează o mare parte din oraşul Bakhmut din est, a recunoscut duminică un înalt general ucrainean, dar unităţile sale îşi menţin poziţiile în jurul oraşului.

„În ciuda faptului că acum controlăm o parte nesemnificativă a lui Bakhmut, importanţa apărării acestuia rămâne. Ne oferă posibilitatea de a intra în oraş în cazul în care situaţia se va schimba, iar acest lucru se va întâmpla cu siguranţă”, a declarat Oleksandr Syrskyi, comandantul Forţelor Terestre ucrainene, într-o declaraţie distribuită de centrul de presă militar al Ucrainei.

Syrskyi a spus că trupele sale au înaintat de-a lungul flancurilor oraşului şi se apropie acum de „încercuirea tactică” a oraşului Bakhmut.

„Ne continuăm apărarea. Situaţia este dificilă, dar sub control”, a continuat Syrskyi, potrivit CNN.

Preşedintele ucrainean Volodymyr Zelensky i-a spus premierului japonez Fumio Kishida că acum este un moment critic pentru asigurarea păcii pentru ţara sa, în timpul unei întâlniri duminică la summitul G7.

„Acum este un moment crucial pentru soarta păcii în Ucraina şi pentru viitorul ordinii mondiale bazate pe reguli. Este extrem de important ca lumea să aibă ocazia să audă vocea Ucrainei la Hiroshima”, a spus Zelensky.

Zelensky a lăudat, de asemenea, conducerea lui Kishida în atragerea de sprijin internaţional pentru Ucraina şi i-a mulţumit pentru asistenţa financiară pe care ţara a oferit-o.

Preşedintele ucrainean s-a întâlnit şi cu preşedintele american Joe Biden în timpul summitului de la Hiroshima. Biden a anunţat duminică un nou pachet de ajutor pentru ţară.

Rusia, pentru a degrada apărarea antiaeriană a Ucrainei, a intensificat bombardamentele cu rachete ed rază lungă de acţiune, vizând oraşe precum Kiev, a anunţat Ministerul Apărării din Marea Britanie pe 21 mai, citat de Kyiv Independent.

Preşedintele ucrainean Zelenski a spus că fotografiile cu ruinele oraşului Hiroshima în urma bombardamentului nuclear ordonat de preşedintele de atunci, Harry S.Truman la 6 august 1945, îi amintesc de Bakhmut.

„La fel, nu a mai rămas nimic viu, toate clădirile au fost distruse”, a spus ZelenskI la o conferinţă de presă.

"Soldaţii noştri sunt încă la Bakhmut”.

Preşedintele ucrainean a adus un omagiu victimelor bombardamentului nuclear de la Hiroshima.

Preşedintele Volodymyr Zelensky a propus organizarea summitului formulei de pace în luna iulie, un moment „simbolic” în care Ucraina va marca 500 de zile de apărare împotriva invaziei totale a Rusiei.

Premierul canadian Justin Trudeau a anunţat că Ucraina va fi sprijinită „atât timp cât va fi nevoie”, potrivit Sky News.

Războiul din Ucraina: patru drone ale ruşilor, doborâte pe parcursul nopţii

Forţele aeriene ucrainene au anunţat că au doborât patru drone pe care ruşii le-au lansat în cursul nopţii, potrivit Kyiv Independent.

Forţele aeriene nu au oferit detalii despre atacul din timpul nopţii, indicând doar că forţele ruseşti au lansat dronele „în direcţia est".

Întrebat duminică dacă forţele sale au controlat oraşul din estul Ucrainei, Zelenski a declarat: „Este păcat, este o tragedie, dar pentru astăzi Bakhmut este doar în inimile noastre”.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune că Bakhmut este complet distrus, dar a negat că Rusia a câştigat bătălia sângeroasă pentru oraş.

Paramilitarii ruşi Wagner au afirmat că au capturat oraşul sâmbătă.

Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a declarat că se impune o reformare a Consiliului de Securitate ca urmare a războiului din Ucraina şi a pandemiei.

Declaraţia a fost făcută duminică în timpul unei coferinţe de presă. Secretarul general al ONU a spus că a venit timpul unei schimbări la Consiliul de Securitate astfel încât organismul să se alinieze la „realităţile lumii de astăzi".

„Arhitectura financiară globală este învechită, disfuncţională şi nedreaptă. În faţa şocurilor economice provocate de pandemia COVID-19 şi de invazia rusă a Ucrainei, aceasta nu a reuşit să îşi îndeplinească funcţia sa principală de plasă de siguranţă globală", a declarat Antonio Guterres, potrivit Reuters.

Conferinţa de presă a avut loc la Hiroshima, în Japonia, unde s-a desfăşurat reuniunea la nivel înalt a G7.

Statul Major General al forţelor armate ucrainene a raportat la 21 mai că Rusia a pierdut 203.160 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale la scară largă în februarie 2022, cu un număr estimat de 670 de victime la 20 mai.

În timpul summitului G7, preşedintele Volodimir Zelenski a avut o întrevedere cu prim-ministrul canadian Justin Trudeau pentru a discuta despre consolidarea cooperării în domeniul securităţii şi apărării.

Institutul pentru Studiul Războiului apreciază că victoria ruşilor în Bahmut este pur simbolică însă are un impact semificativ din punct de vedere tactic. Dilema specialiştilor este însă dacă situaţia de pe front este adevărată. La nivel oficial nu s-a putut confirma încă dacă ucrainenii au pierdut controlul oraşului Bahmut.

Apărare antiaeriană ucraineană este la datorie. Guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, a declarat, prin intermediul canalului său oficial de Telegram, că mai multe rachete ruseşti au fost deturnate de apărătorii ucraineni.

Noul pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei va viza peste 90 de companii care ajută Moscova să evite sancţiunile, a declarat preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Producătorul german de vehicule blindate şi apărare Rheinmetall doreşte să colaboreze cu contractorul ucrainean de apărare Ukroboronprom pentru a produce transportoare blindate Fuchs, a declarat directorul general Rheinmetall, Armin Papperger, pentru publicaţia germană Bild.

Prima zi de summit a fost tare, scrie Zelenski pe Twitter despre FORMULA DE PACE după ce Joe Biden a dat aliaţilor NATO undă verde pentru livrarea de avioane F-16 de fabricaţie americană către Ucraina.

El a mai spus că a avut întâlniri productive cu premierul indian, Narendra Modi, prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, premierul italian, Giorgia Meloni, preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi cancelarul german, Olaf Scholz.

Zelenski a transmis pe Twitter că va încerca să atragă cât mai multe ţări şi lideri pentru cauza Ucrainei - apărarea sa şi suportul pe termen lung pe plan financiar şi militar.

El anunţă că ziua a doua va fi şi "mai tare", că va veni cu mai multe surprize şi veşti grozave pentru ucraineni.

Peace Formula. We attract as many countries and leaders as possible for the sake of Ukraine. Defense. Long-term support programs for Ukraine. Finance and economy. First day in Hiroshima ahead of the #G7 is very powerful. The second day will be even more powerful. pic.twitter.com/67paT2NDOp