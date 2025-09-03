Reacția Kremlinului, după acuzațiile lui Trump că Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un ar conspira împotriva SUA

Trump afirmase marți că este „foarte dezamăgit” de Putin și a sugerat, într-o postare pe rețeaua Truth Social, că Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un ar conspira împotriva Statelor Unite, relatează Reuters.

Întrebat despre declarațiile lui Trump, consilierul pe politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a spus pentru televiziunea de stat rusă că liderul american ar fi putut vorbi ironic.

„Aș dori să spun că nimeni nu a complotat, nimeni nu a pus la cale nimic, nu există conspirații. Nici măcar nu a existat o astfel de idee. Niciunul dintre cei trei lideri nu a avut o asemenea gândire”, a afirmat Ușakov.

„Pot spune că toată lumea înțelege rolul pe care îl joacă Statele Unite, actuala administrație a președintelui Trump și președintele Trump personal în situația internațională de astăzi”, a adăugat consilierul lui Putin.

La Beijing, Xi Jinping a avertizat miercuri, în cadrul unei parade militare de amploare, că lumea se confruntă cu o alegere între pace și război. El a apărut flancat de Putin și Kim, într-o demonstrație de forță fără precedent.

Întrebat dacă este îngrijorat de o posibilă „axă” Rusia-China îndreptată împotriva Statelor Unite, Trump a răspuns: „Nu sunt deloc îngrijorat… Avem cea mai puternică armată din lume, de departe. N-ar îndrăzni niciodată să o folosească împotriva noastră. Credeți-mă”.