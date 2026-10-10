UPDATE Sybiha: Zelenski are sprijinul poporului ucrainean

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, l-a apărat pe Volodimir Zelenski, după ce Donald Trump a afirmat că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider, subliniind că decizia aparține poporului ucrainean.

„Președintele Zelenski conduce națiunea noastră în timp de război — un război pentru independență, libertate și demnitate. El are sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă”, a scris Sybiha într-un mesaj publicat pe X.

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„Există, de fapt, doi lideri în lume care cer ca Ucraina să aibă un nou președinte: primul este președintele Trump, iar al doilea este dictatorul Putin”, a declarat Rudik pentru Sky News.

Ea a subliniat că alegerea președintelui aparține poporului ucrainean și că Ucraina acționează în conformitate cu propria Constituție.

Rudik a mai spus că împărtășește nemulțumirea președintelui Volodimir Zelenski și a ucrainenilor față de acordul american privind achiziția de motorină din Rusia. Potrivit deputatei, scopul principal al acordului este de a pune presiune asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Președintele Donald Trump a spus sâmbătă că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte, sugerând că Volodimir Zelenski nu a făcut suficient pentru a pune capăt războiului dintre țara sa și Rusia.

„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord”, a spus sâmbătă la Casa Albă Donald Trump, adăugând că „din anumite motive, (Zelenski) nu o face niciodată”.